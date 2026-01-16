£×£Â£Ã¥á¥ó¥Ð¡¼£±£¹¿ÍÃæ£¸¿Í¤¬¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¡Äºå¿À¡õ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀª¤¤¾ÝÄ§¡¡º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¡¢ËÒ¸¶Âç¤é¸×¡õ¥¿¥«¤«¤é£´¿Í¤º¤ÄÁª½Ð
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£±¿Í¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢Àè¹ÔÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÐ°æ¤ò´Þ¤á¤Æ£´¿Í¤Ë¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤ÇÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î£´¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£×£Â£Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥»¥Ñ²¦¼Ô¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Àè¹ÔÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£¸¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¿·¤¿¤Ë£±£²¿Í¤¬·èÄê¡£ºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼£³£°¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢£±£¹¿Í¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¥»¥Ñ²¦¼Ô¤ÎÁª¼ê¤¬£¸¿Í¤¬Àê¤á¡¢ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀª¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¹Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê¡Ë
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ