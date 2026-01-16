¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º35¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¤È¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«Í½Äê
¡¡¥»¥¬¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë²»Â®¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¤¬2026Ç¯¤Ë35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º35¼þÇ¯¤ÎËë³«¤±¤È¤·¤Æ¡¢1·î16Æü¤ËµÇ°¥µ¥¤¥È¤È¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥¬¤Ï¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ÏµÇ°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¸ø¼°35¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¡Ú¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡Ù35¼þÇ¯ µÇ°¥È¥ìー¥éー¡Û ¡Ú¥»¥¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¥»¥¬¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢²»Â®¤Î¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£1991Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡×¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥àµ¡¸þ¤±¤Ë¥·¥êー¥ººîÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ËÜ¿ô¤Ï17.7²¯ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¥Õ¥ë¥²ー¥à¡¦F2P¹ç·×¡Ë¡£
¡¡¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±Ç²è¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø²»Â®¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¶Ã¤¤ÈÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)SEGA