俳優の柄本時生がＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（郄石あかり主演、月〜土曜・前８時）で「山橋薬舗」の店主・山橋才路を好演中だ。柄本が１６日、オフィシャルコメントを寄せ、トキ役の高石の印象などを明かした。

郄石とはドラマ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」以来２度目の共演。「第７４回（１５日放送回）で、山橋がトキにパイナップルでぽかん！とやられたシーンでは、その当時つちかったであろう振り向きから撃ちのスピードの速さがさすがでしたね（笑）」と、呼吸はばっちりの様子。「あいかわらず素晴らしい方。脚本家さんが書いたセリフを、郄石あかり自身の人間性に近づけて言うスピードがすごく速い。自分を出しつつ、ちゃんとセリフを言うまでの速さが圧倒的で素晴らしいです」とたたえた。

印象的なシーンには「山橋の西洋料理店でおトキさんとヘブンさん（トミー・バストウ）が対じする食事のシーン（７５回、１６日放送回）を挙げた。

「素晴らしいものを見させていただいたなという感じです。２人が夫婦になった後のあの悩みは、全てのご夫婦に起きる可能性のある話。それでも２人で前に進むというセリフのやりとりが１０ページ以上続くのですが、それを一連で撮影したんです。あかりちゃんとトミーさんの集中力が本当にすごかったですね」と驚きの声。「セリフの間がどんなに空いても、予定とちょっと違うことが起きても支え合ってお互いにカバーし合える。ずっと一緒に演じてきたからこその、その関係値にすごく感動しました」と明かした。

画面に映っていない時は「舞台のそでにいる時みたいに音を立てないよう気をつけながら、じっとお２人のお芝居を見ていた」という。柄本は「生で見ていると涙が出てくるほど見事でした。そんな中、僕が演じる山橋のセリフは少なめで、一つでもミスったら最初からやり直し。料理を出したりするのも、プレッシャーしかなかったです」と笑った。