AI¥í¥Ü¤¬²Î¤¦¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¥Ú¥é¡×5·î¡¢Âçºå¤Ç½é³«ºÅ¡¡µ¼ÔÈ¯É½¤Ç³¤¸¶¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿¤¬¥Í¥¿ÈäÏª
¡¡AIÅëºÜ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë²Î¾§¤¹¤ëÉñÂæºîÉÊ¡Ö½ÂÃ«·Ä°ìÏº ¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥ª¥Ú¥é¡ØMIRROR¡Ù¡½Deconstruction and Rebirth¡½²òÂÎ¤ÈºÆÀ¸¡½¡×¡£5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½é¤ÎÂçºå¸ø±é¤òÁ°¤Ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢À©ºî¼Ô¤Î²»³Ú²È¡¦½ÂÃ«·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡¢¡È¼ç±é¡É¤¹¤ëAIÅëºÜ¤ÎºÇ¿·¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥óÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Î³¤¸¶¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿»Õ¾¢¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Í¥¿¤ò¸ò¤¨¤ÆPR¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢²»³Ú¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¿Í´Ö¤Èµ¡³£¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¡¢À¸¤È»à¤òÌä¤¦°ÕÍßºî¡£5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥Ð¥¤ËüÇî¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥·¥ã¥È¥ìºÂ¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¾å±é¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿AIÅëºÜ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Þ¥ê¥¢¡×¤¬Î©¤Ä¡£¥Þ¥ê¥¢¤Ï53¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°´ØÀá¤òÈ÷¤¨¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤ä»ØÀè¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Þ¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎÉ½¸½¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÆâÂ¢¥«¥á¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ë¤è¤ê´ÑµÒ¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¼±¡¢Â¿¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤äÂ¨¶½Åª¤Ê²Î¾§¤¬²ÄÇ½¤Ê¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤À¡£³°¸«¤Ï¸ÅÂå¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ë½÷¿ÀÁü¤äÊî»§Áü¤ÎAI³Ø½¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ð¤ËÂ¤·Á¡¢²¼È¾¿È¤òÊ¤¤¦Ìµ¿ô¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¾õ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ÏÀ¸Ì¿¤Ê¤É¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´éÎ©¤Á¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï½ÂÃ«¤µ¤ó¤ÎË´¤ºÊ¡¦¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó(2008Ç¯»àµî)¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖMIRROR¡×¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î±éÁÕ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÌî»³ÁÎÎ·¤¬À¼ÌÀ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡£¥Ô¥¢¥Î¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï½ÂÃ«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£AI¤È¿Í´Ö¤ÎÀ¼¡¢²»³Ú¡¢±ÇÁü¡¢ÅÅ»Ò²»¤¬Í»¹ç¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶Á¤¹ç¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Þ¥ê¥¢¤âÅÐ¾ì¡£½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖMIRROR¡×¤ÎÀ©ºî°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1200Ç¯¤ÎÅÁÅý¤¬¤¢¤ëÀ¼ÌÀ¤È¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÀ¾ÍÎ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¿·¤·¤¤Ä´ÏÂ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤É¤¦¤»À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Èþ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢¾åÊýÌ¡ºÍ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥Ó¡¢³¤¸¶¤Ï¤ë¤«¡¦¤«¤Ê¤¿¤Î2¿Í¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¤«¤Ê¤¿¤µ¤ó¤¬¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Í¥¿¤ò¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÈäÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÌÂ¤¦¤ï¡£¤É¤Ã¤Á¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ó¤Í¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤ÎÈ±¤ÎÆ°¤¤¬¹¥¤¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡£¸ø±é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¢ÅÅÏÃ06-6231-2221¡£