´Å¼ò¥Ñ¥ï¡¼¤Ç´¶Æ°¤Î¤â¤Á¤â¤Á¡ª¡Ú¼çºàÎÁ£´¤Ä¡Û¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¡Ø´Å¼ò¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡ÙÄ²³è¤Ë¤â¡ý
´Å¼ò¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£È¯¹Ú¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¹í¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ºàÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¢ö
¡Ø´Å¼ò¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡ÊÄ¾·ÂÌó12Ñ¤Î¤â¤Î4ËçÊ¬¡Ë
¡ÒÊ´Îà¡Ó
ÇöÎÏÊ´¡Ä¡Ä100g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1¤È1/2¡ÊÌó6g¡Ë
±ö¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
´Å¼ò¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡Ä¡Ä140¡Á160g
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËÀ¸ÃÏ¤òº®¤¼¤ë
¥Ü¡¼¥ë¤ËÊ´Îà¤ÎºàÎÁ¤ò¤¶¤ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¤ë¡£´Å¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡ÊÀ¸ÃÏ¤ò¤¹¤¯¤¦¤È¡¢Àþ¾õ¤ÎÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤È¾Ã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¤æ¤ë¤µ¤¬ÌÜ°Â¡Ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë2ËçÊ¬¤º¤Ä¡¢À¸ÃÏ¤òÎ®¤¹
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÇö¤¯ÅÉ¤ê¡¢Ãæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£¤è¤¯²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²Ð¤«¤é¤ª¤í¤·¤Æ¤Ì¤ì¤Ö¤¤ó¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¡£À¸ÃÏ¤Î1/4ÎÌ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÊÒÂ¦¤Ë±ß·Á¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡ÊÄ¾·Â12cm¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤â¤¦1ËçÊ¬¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¡Ê3¡ËÎ¢ÊÖ¤·¤Æ¾Æ¤¡¢»Ä¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤â¾Æ¤¯
¼å²Ð¤Ë¤«¤±¡¢2Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£É½ÌÌ¤¬¤×¤Ä¤×¤Ä¤·¤Æ¤¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¡¢1¡Á2Ê¬¾Æ¤¤¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£»Ä¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¯¡£2Ëç¤º¤Ä´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤â¡Ä¡Ä
¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Î¤»¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò¤«¤±¤Æ¡£
¹õÆ¦¤Î´Å¼Ñ¤ÈËõÃã¥¢¥¤¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡£
´Å¼ò¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Ï¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤È¤â±öµ¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤â¡¢µ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¡£´Å¼ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤ò¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2019Ç¯11·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë