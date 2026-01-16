¥Ñ¡¼¥¯¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ªŽ¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡É¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ÉŽ£¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§Ì´¤ÈËâË¡¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¥ß¥¡Çs TODAY Vol.96
11¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×GANG PARADE¡ÊÄÌ¾Î¡§¥®¥ã¥ó¥Ñ¥ì¡Ë¤Î¥ä¥Þ¥Þ¥Á¥ß¥¤µ¤ó¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¼èºà¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ê¤ÉËè½µ¶âÍËÆü¤Ë¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª
GANG PARADE¤Î¥ä¥Þ¥Þ¥Á¥ß¥¤Ç¤¹¡ª
º£Ç¯¤â¡É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡É¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¤È¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤éÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎŽ¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡É¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡ÉŽ£¤ÏÂè5ÃÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³Æ²ó¤Ç¼çÌò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î¼çÌò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¡¼¥É¡¢¥°¥Ã¥º¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¼çÌò¤Î¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¢ÄÌ¾Î¡É¥ß¥Ë¥Ñ¥ë¡É¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤Ö¤ê¡¢2ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤¬¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ï¡¢¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯¥Ô¥ó¥¯¤È¿å¿§¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥ë¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡É¥ß¥Ë¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡É¤Î¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÁáÂ®¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ñ¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î9³ä¤¯¤é¤¤¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ªÍÎÉþ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡ª
Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò¥³¡¼¥Ç¤Î¤É¤³¤«¤·¤é¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯À¤³¦¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡ª
»ä¤âÉáÃÊ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ªÍÎÉþ¤ÏÁ´Á³Ãå¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ìÁê±þ¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡Ä¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¤â¤¦´°Á´¤Ë¤³¤³¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¤Þ¤º¤Ï²ÖÃÅ¤¬¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¡£
¿å¿§¤Î¤ª²Ö¤¬¤Ò¤ÈºÝÁ¯¤ä¤«¤ÇåºÎï¤Ç¤¹¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¤ÎÆþ¸ý¤â¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¡¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤ì¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡£
¥Ý¡¼¥º¤âÉ½¾ð¤â´°àú¤Ç¤¹¡£
Î®ÀÐ¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ëÃæ±û¤Ë¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥×¥ë¡¼¥È¤¬¶À¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤â¡ª
¤³¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥×¥ë¡¼¥È¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ä³¹Åô¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª²Ö¤¿¤Á¤â¥ß¥Ë¥Ñ¥ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡ª
¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¡¢Ç¤Î¥Õ¥£¥¬¥í¡¢¸¤¤Î¥Õ¥£¥Õ¥£¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÌÜÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤¬ËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥£¥¬¥í¤È¥Õ¥£¥Õ¥£¤â¥Ô¥ó¥¯¤Î¿å¶Ì¤Î¥ê¥Ü¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥ê¥Ü¥ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥å¡¼¥È¡ª
¤³¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Îº¸±¦¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Ç¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¡¼¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¥¥ã¥é¤é¤·¤µÁ´³«¤Ê¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£
¸Ä¿ÍÅª°ì²¡¤·¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Á¤é¡ª
¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¤òÀµÌÌ¤Ë¸«¤Æ¡¢±¦Â¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤±¤Å¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤ÇÎó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª(¾Ð)
¥¹¥Æ¥ó¥É¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ª¡ª
Ãë¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Ìë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¶á¤¯¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¾ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ì¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡£
Ãë¤ÈÌë¤Ç·ë¹½¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥ß¥Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡©
Ê¸¡§¥ä¥Þ¥Þ¥Á¥ß¥
TOP²èÁü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥¤¥é¥¹¥È¡§¥¸¥ó¥Ü¥¦¥µ¥È¥·
¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¡Vol.95¡§¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤ª¤Ç¤ó¡ª¤ªÀµ·î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î³Ú¤·¤ßÊý
https://getnews.jp/archives/3690520
¢¡Vol.94¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢MARVEL¡¢STAR WARS¤«¤éÁª½Ð¡ª ¤ªÀµ·î¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡ÉDisney+¤ª¤¹¤¹¤á3Áª¡É
https://getnews.jp/archives/3689300
¢¡Vol.93¡§¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥Ö¥ë¥¹¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡ª ±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÎÂç¹¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È
https://getnews.jp/archives/3687932
¢¡Vol.92¡§Âç¤¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¡È¥ê¥¾¥é¡É¤ÎÄß¤ê³×¤Þ¤Ç¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òËþµÊ
https://getnews.jp/archives/3685964
¢¡Vol.91¡§ÌµÎÁ¤Î·ã¤«¤ïPHOTO¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡ª ¡ÉÆüËÜÁ´¹ñ¥º¡¼¥È¥Ô¥¢²½·×²è¡Éin½ÂÃ«¥ì¥Ý¡¼¥È
https://getnews.jp/archives/3684293