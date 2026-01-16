NBA¡ß¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡¢¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯É½¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤«¤é¾®Êª¤Þ¤ÇÅ¸³«
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÖNBA¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ë¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥ç¡¼¥êÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»ý¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È½¸¹çÅª¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¸ÂÄê¥«¥×¥»¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤ÎÉþºî¤ê¤ÎÅ¯³Ø¤È¡¢NBA¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀº¿ÀÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¸þ¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¡¢¥ô¥¡¡¼¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥³¡¼¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡£ÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¥µ¥Æ¥ó¡¢ºÆÀ¸¥³¥Ã¥È¥ó¥Ý¥×¥ê¥ó¡¢ÆüËÜÀ½¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¾å¼Á¤Ê¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Æ¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤ÎÎò»ËÅªËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥µ¥ó¥¯ÄÌ¤ê¤Î½»½ê¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡Ö10 - le dix¡Ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¡Ë¡×¤Î¿ô»ú¤òÇÛÃÖ¡£¥«¥é¡¼¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢1969Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿NBA¥í¥´¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£NBA¥í¥´¤È¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤Î¥í¥´¡¢¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤¬ÊÂÃÖ¤µ¤ì¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ç¡¼¥ê¤ÏËÜ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢Âî±ÛÀ¡¢À¿¼Â¤µ¡¢·É°Õ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëºÇ¤âÎÏ¶¯¤¤¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬Æ±¤¸¥ë¡¼¥ë¤ÈÌÜÉ¸¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤È½¸ÃæÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
