¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å22¡§25¡Á11¡§19¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¥Î¥ê¤Ë¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÎÓ½¤Áê¼ê¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë»³¸ýÃÒ»Ò
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¡£2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç»ëÄ°Î¨36.7¡ó¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Ê¿À®¤Î»ëÄ°Î¨½÷²¦¡¦»³¸ýÃÒ»Ò¡£¡£Æ±»þ¤Ë¡¢É×¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¤È¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤Ö¤ê¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢20Ç¯´Ö¡ÈÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë»³¸ý¤¬¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë¤±¤Ä¡¢¡È¥í¥ó¥Ð¥±¡É¸å¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿À¸¤¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£º£Ç¯1·î¤Ë30Ç¯½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤«¤éÉ×ÉØ¤ÇÆÈÎ©¡£¡Ö´ÔÎñ¤òµ¡¤Ë¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤è¤¦¤È»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÆÈÎ©¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤Û¤«¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLISTEN.¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£¡Ö½ÐÈ¯Á°¤Ë¤¹¤´¤¯¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡£ÀÐ¶¶¤ò500²óÃ¡¤¯¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤â¡Ä¡£¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½÷À¤ÎÆ´¤ì¡¦»³¸ý¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆâÌÌ¤¬ÇÁ¤±¤ëµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡§ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡§ÃæÅç·ò¿Í¡¢ß·ÉôÍ¤¡¢¾®¿ùÎµ°ì¡¢ÀÖ¥Ú¥óÂíÀî¡¢°ÂÀÆÀ±Íè
VTR½Ð±é¡§»³¸ýÃÒ»Ò¡¢¿å¸¶´õ»Ò
