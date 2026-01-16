¿çÌ²Æ³ÆþºÞ150¾û¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤«¡¡Â¿Ëà»Ô¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá¡¡Â¿Ëà»ÔÌò½ê¤¬·Ù»ëÄ£¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¡¡·Ù»ëÄ£
¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤¢¤ï¤»¤Æ150¾û¤ò±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Â¿Ëà»Ô¤ÎÃË2¿Í¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿Ëà»Ô¤Î¹âÅÄ·½ÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤È¾®ÀôÉÒ°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê72¡Ë¤Ç¡¢µîÇ¯8·î¡¢½ÂÃ«¶è¤ÎÌô¶É¤Ç¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤¢¤ï¤»¤Æ150¾û¤òÂ¾¿Í¤Ë¾ù¤êÅÏ¤¹±ÄÍøÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¸þÀº¿ÀÌô¤ò½ÅÊ£¤·¤ÆÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈµîÇ¯5·î¤ËÂ¿Ëà»ÔÌò½ê¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢µîÇ¯11·î¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬¾®ÀôÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤ò´Þ¤à¸þÀº¿ÀÌô¤ª¤è¤½3000¾û¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÈ¹Ô¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹ØÆþÍúÎò¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢2¿Í¤¬¶¦ËÅ¤·¤ÆÌô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢¹âÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¾®ÀôÍÆµ¿¼Ô¤ËÌô¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÌ©Çä¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
