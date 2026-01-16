²Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ë¥è¥Ã¥ÈÊ¸²½¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É»Í¿Í½°¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï70ºÐÄ¶¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¡×
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤¹ÁÄ®¤äÉ÷·Ê¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡Ø¹Á»þ´Ö¡Ù¡£
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²Æì¸©ÀÐ³ÀÅç¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¿¶ÑÇ¯Îð70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Í¿Í½°
ÀÐ³À¹Á¤Ç10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡¢ÆüËÜºÇÆîÃ¼¤Î¥è¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£
È¬½Å»³¥è¥Ã¥È¶æ³ÚÉô¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÊ¿ÆÀ½¤¤µ¤ó¡Ê73ºÐ¡Ë¡¢±ººê¸±É¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡Ë¡¢¾åÀªÆ¬ÊÝ¤µ¤ó¡Ê77ºÐ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄÇî¤µ¤ó¡Ê74ºÐ¡Ë¤À¡£
Ê¿¶ÑÇ¯Îð70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë4¿Í¡£¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡ÈÈ¬½Å»³»Í¿Í½°¡É¤¬¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤Ø¤È½Ð¹Á¤¹¤ë¡£
¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£Áá¤¤¤Í¡¢»þ´Ö·Ð¤Ä¤Î¡×¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤ÈÏÃ¤¹4¿Í¡£
¥á¥¤¥ó¥»¡¼¥ë¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¼ê¤³¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¤â¸æ°¦ÕÈ¡£
´¶³Ð¤Ï¤¹¤°¤ËÌá¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë³¤¤Î¾å¤òÁö¤ê½Ð¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ÏÀÐ³ÀÅç¤Ë¥è¥Ã¥ÈÊ¸²½¤òºî¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤À¡£
¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢µÊÃãÅ¹¤Ç¤ª¼ò¤òÊÒ¼ê¤Ë¡È¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¡É¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂæÏÑ¤Þ¤Ç¤Í¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ú¹ñ¤Ë¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤À¼¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤£´¿Í¡£
¡Öºâ»º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤¬¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£