¡ÖµîÇ¯¤Î¤³¤È¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¡×²ù¤·¤µ¤ò±Û¤¨ÆÀ°Õ¤Î3P¤ÇAÅìµþ¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Ê¡ß·¹¸Ê¿
¡¡1·î12Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ØÂè101²óÅ·¹ÄÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÙÃË»Ò·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬72－64¤Ç¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢14Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤Ç¥êー¥ÉÃ¥¤ï¤ì¤¿AÅìµþ¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Ê¡ß·¹¸Ê¿¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¨¼«¿È¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¤¤¤ä～¤â¤¦¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ç¤ÏÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3ËÜ¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Ê¡ß·¤Ï¡¢¡Ö¥·¥åー¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢Ì£Êý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç³«¤¤¤¿¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò·è¤á¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡ÌÜÁ°¤Î·è¾¡Àï¤ÇÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ËÇÔ¤ìÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¡Ö½à·è¾¡¤Ç¤ÏµîÇ¯¤Î¤³¤È¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤éµîÇ¯¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êº£Æü¤Î¥²ー¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¡£µîÇ¯¤Î¤³¤È¤ÏµîÇ¯¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆµîÇ¯¤Î¥ß¥¹¤¬Ä¢¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥ë¥«ー¥º¡ÊAÅìµþ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ëº£Âç²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÄÏ¤ó¤À½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥«ー¥º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥êー¥°Àï¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤·¡¢EASL¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡AÅìµþ¤¬Àª¤¤¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ËÌö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹B¥êー¥°¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢1·î24Æü¤ËÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡ß·¤¬Í×½ê¤Ç3P¤òÄÀ¤á¥Áー¥à¤òÀª¤¤¤ËºÜ¤»¤ë¡ªÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü
