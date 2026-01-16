¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤ÈNBA¤¬¥³¥é¥Ü¡Ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò½É¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÍ³Íè¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇä
¡¡1·î15Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÈ¯¾Í¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBALENCIAGA¡Ù¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡Ë¤Ï¡¢NBA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥Ô¥¨ー¥ë¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥çー¥êÎ¨¤¤¤ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤ÈNBA¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤ÎÉþºî¤ê¤ÎÅ¯³Ø¤È¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö¤ª¤è¤Ó¥·¥çー¥È¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¡¢¥ô¥¡ー¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥³ー¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾å¼ÁÁÇºà¤ÇÉ½¸½¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò½É¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÍ³Íè¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥ªー¥ë¥¸¥§¥ó¥Àー¸þ¤±¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥çー¥ê»á¤Ïº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¡¢Âî±ÛÀ¡¢À¿¼Â¤µ¡¢¤½¤·¤Æ·É°Õ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ëºÇ¤âÎÏ¶¯¤¤¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ä¥³ー¥È¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¡¢Ê¸²½¡¢Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥ëー¥ë¤ÈÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¶¦Í¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¤¤°ìÂÎ´¶¤È½¸ÃæÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ëµ¬Î§¡¢¸¥¿È¡¢¤½¤·¤Æ·ã¤·¤µ¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÆ±Æü¤è¤ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¤Î°ìÉôÄ¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤ÓBalenciaga.com¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥¬¡ßNBA¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à