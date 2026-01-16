5¼ºÅÀÂçÇÔ¤â0-4¤«¤é½Ð¾ì¤Î¹â°æ¹¬Âç¤Ë¸½ÃÏ»æ¡ÖÌÀ¤ë¤¤´õË¾¡×¥Ü¥ë¥·¥¢MG¼ç¼´DF¤ÏÁá´üÅ¬±þ¤ò´üÂÔ
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎDF¹â°æ¹¬Âç¤¬14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï1-5¤ÎÇÔÀï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¼´¤ÎDF¥Ë¥³¡¦¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£¤Ï¹â°æ¤¬Áá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â°æ¤Ïº£·î2Æü¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Æ±11Æü¤Î¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤Æ²¤½£¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾¤À¤±¤Ç4¼ºÅÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¸åÈ¾¤Î³«»Ï¤È¤È¤â¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì¸å¤Î1¼ºÅÀ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¹â°æ¤¬3¿Í¤ò¸«¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î¾õ¶·¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤«¤±¤¿¤¬¡¢2¼¡¹¶·â¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë4-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿Âè5Àá¤Ë¼¡¤°ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ÇÄ¾¶á4»î¹ç¤Ï1¾¡3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ»æ¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¤ÄÌÀ¤ë¤¤´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¹â°æ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÉ¾²Á¡£½Ð¾ìÁ°¤Ë4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ø¥°¥é¡¼¥É¥Ð¥Ã¥Ï¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤â¡ÖÈà¤Î½Ð¾ì¤ÇÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬°ÂÄê¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨Á´»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ìÃæ¤Î¥¨¥ë¥Ù¥Ç¥£¤Ï¹â°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¯¿Ê¤à¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤ò¡ÖËÍ¤é¤Ï¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤¯Àï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¹â°æ¤âÎÉ¤¤´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
