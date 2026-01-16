¡Ö»ä¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×²áµî¤ËÂçÃ«¤Ø¤Î¡È¸Î°Õ»àµå¡ÉÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¡Ä¤½¤Î¥ï¥±¤Ï
¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î¡Ö¸Î°Õ»àµå¡×È¯¸À¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¸½ºß¤ÏÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇMLB¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ë¡¢¡ÈÀèÇÚ¡É¤¬¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¤Ë¡Ö¸Î°Õ»àµå¡×¥³¡¦¥¦¥½¥¯ÌäÂêÈ¯¸À
¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º»ÄÎ±·³¤ÎÀèÇ¤¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û»á¤¬¡¢1·î15Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤Î¹â¼Ü¡Ê¥³¥Á¥ç¥¯¡Ë¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û»á¤Ï1986Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î39ºÐ¡£2005Ç¯¤ËLG¥Ä¥¤¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Í¥¯¥»¥ó¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ê¸½¥¥¦¥à¡Ë¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆMLB¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤ØÉüµ¢¤·¤Æ2021Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢FA¤ÇKT¥¦¥£¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï62»î¹ç½Ð¾ì¤Ç41°ÂÂÇ¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢24ÂÇÅÀ¡¢28ÆÀÅÀ¡¢ÂÇÎ¨0.191¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢MLB¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®ÀÓ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¡£Âç¤¤ÊÄ©Àï¤Ç³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢»îÎý¤ÎÆü¡¹¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û»á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤è¤¯¡Ø°æ¤ÎÃæ¤Î³¿¡Ù¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢»ä¤âÀµÄ¾¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÁ´À¹´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¾¯¤·³Ê¹¥ÎÉ¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ëý¿´¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤Ç¯Êð¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö2018Ç¯¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤¹¤ë»þ¤Ë¿´¤Ë·è¤á¤¿¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¸«¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤ÉôÊ¬¤ò¡¢»Ä¤ê¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÇÉ¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ä©Àï¤â»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û»á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
2022Ç¯¤ËKBO¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¶þ»Ø¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤À¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸½ºß¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ì»þ¤ÏÊì¹ñÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë»Ä¤ê¡¢MLB¾º³Ê¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û»á¤Ï¡Ö¥³¡¦¥¦¥½¥¯Áª¼ê¤ÏMLB¤Ë¾º³Ê¤Ç¤¤º¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÅØÎÏ¤·¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤éÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤âÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â°ì¤Ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤êÄ©Àï¤À¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï2023Ç¯3·î¡¢WBCÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤¤¤¶¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åê¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÈÄË¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤ËÅö¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¸Î°Õ»àµå¡É¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤é¤ìÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¸å¤ËÊÌ¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡È¿¿¤óÃæ¤Ë¶¯¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Êµ¼Ô¤«¤é¡Ë¡È¤â¤¦¾¯¤·ÌÌÇò¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¸í²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Î°ìÅÙ¤â¡ÈÃ¯¤«¤Ë¤ï¤¶¤ÈÅö¤Æ¤í¡É¤ÈÌîµå¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë