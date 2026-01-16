¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«´Ø·¸¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×Çº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Îµá°¦¹ÔÆ°¤Ë!?¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè2ÏÃ¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
¤¢¤¹1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè2ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè2ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«´Ø·¸¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡×¸½Âå¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤·¤Ð¤·¤Ð¸ì¤é¤ì¤ëÇº¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
º£²ó¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¦Áê¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤Þ¤ëÁ°¤Ë¼«Á³¤ÈÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Îø°¦ÁêÃÌ¡£¤³¤ÎÇº¤ß¤Ë¶¯¤¯¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÍÕ¤ÎÀèÇÚÊÔ½¸¼Ô¡¦º°Ìî¡ÊµÜß·¥¨¥Þ¡Ë¡£»Å»ö¤â¤Ç¤¤ÆÌ¥ÎÏ¤â¤¢¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤¼¤«°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¿Ê¤á¤Ê¤¤¡½¡½¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¿´¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¡ÈÎø¤ÎÌÂ¤¤¡É¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬Æ³¤½Ð¤¹Åú¤¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÎø°¦ÉÔÅ¬¹ç¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥À¤¬¼Â¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¡¢³Î¼Â¤ËÎø¤òÀ®½¢¤µ¤»¤Æ¤¤¿Æ°Êª¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤Î°Õ³°¤ÊÀ¸ÂÖ¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤¬¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤Ê¡Ö¿ÍÀ¸¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ª
Âè2ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø