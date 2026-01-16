´Ä¶ÀÇ½³ä¤ÎÇÑ»ß¤Ç¿·¼Ö¤Ï¤¤¤ÄÇã¤¦¤Î¤¬¤ªÆÀ¡©¡¡Ç¯ÅÙËö¤ÎÄã¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³èÍÑ¤â¹Í¤¨¤¿¹ØÆþ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£2026Ç¯4·î¤«¤é´Ä¶ÀÇ½³ä¤¬Àµ¼°¤ËÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë
¢£¸½ºß¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶ÈÇ¯ÅÙËö·è»»¥»¡¼¥ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£ÇÑ»ß¤òÂÔ¤Ä¤«¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤
ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÄ¶Äã¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅÃæ
¡¡¿·Ç¯ÅÙ¡¢¤Ä¤Þ¤ê2026Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¡¢¤¤¤Þ¼ÖÎ¾¹ØÆþ»þ¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ä¶ÀÇ½³ä¡×¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¡£¿·¼ÖÈÎÇä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞHEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡Ë¤¬Çä¤ì¶Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢HEV¤Ï¸½¾õ¤Ç¤â¤Þ¤ºÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ö¶ÈÇ¯ÅÙËö·è»»¥»¡¼¥ë¤¬2026Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡ÖÀµ¼°ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¸«¡×¤ÈÇã¤¤¹µ¤¨¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿¿´ÇÛ¤¬ÈÎÇä¸½¾ì¤Ç¤ÏÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¥¯¥ë¥Þ´ØÏ¢¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡ÖÄ¶Äã¶âÍø¥í¡¼¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×Å¸³«¤Î°ÆÆâ¤Ç¤¢¤ë¡£´Ä¶ÀÇ½³äÇÑ»ß¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¹µ¤¨ÂÐºö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢»ö¶ÈÇ¯ÅÙËö·è»»¥»¡¼¥ë¤Ç¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Êºö¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¿·¼ÖÈÎÇä¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¥È¥è¥¿°ì¶¯¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥è¥¿ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¨¸úÀ¤ò¤â¤Ä¤Î¤¬Ä¶Äã¶âÍø¥í¡¼¥ó¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥è¥¿·ÏÀµµ¬¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¶Äã¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤É¤¤Ç¤Ï5¡óÁ°¸å¤Î¶âÍø¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¶Äã¶âÍø¥í¡¼¥ó¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¡¢N-WGN¡¢N-BOX¡¢WR-V¡¢¥ô¥§¥¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤È¥Ð¥ê¥å¡¼ÊÝ¾Ú¥×¥é¥ó¡ÊÁ´2²óÊ§¤¤¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1.9¡ó¤È¤Ê¤ëÄ¶Äã¶âÍø¥í¡¼¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òËÜÊ¸¼¹É®Ãæ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯3·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ë¸þ¤±»ÙÊ§¤¤¤¬2026Ç¯6·î¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡ÖÈô¤Ó¤Þ¤¹¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü»º¤Ï2025Ç¯10·î£±Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¡Ö¹ØÆþ¸å6¥«·î´Ö¼Â¼Á¶âÍø£°¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å2·î¤«¤é»ö¶ÈÇ¯ÅÙËö·è»»¥»¡¼¥ë¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¸ÂÄê¤â´Þ¤á¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÄ¶Äã¶âÍø¥í¡¼¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡´Ä¶ÀÇ½³äÇÑ»ß°Ê¹ß¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¿·¼Ö¹ØÆþ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î·üÇ°¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£½ôÊª²Á¹âÆ·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢»ö¶ÈÇ¯ÅÙ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨»þ¤ÏÀä¹¥¤ÎÃÍ¾å¤²¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£¿·¼Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃ±½ã¤ÊÃÍ¾å¤²¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®²þÎÉ¤òÈ¼¤¦²Á³ÊÊÑ¹¹¤Ç¤ÏÊª²Á¾å¾ºÊ¬¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¤È·ë¹½¤ÊÃÍ¾å¤²Éý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¤¤ÄÇã¤¦¤Î¤«¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¡¹¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÄ¶Äã¶âÍø¥í¡¼¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿·¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤Ï¡¢2026Ç¯4·îÁ°¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£
¡¡²¾¤Ë½éÅÙÅÐÏ¿¡Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÆÏ¤±½Ð¡Ë¤¬Ä¶Äã¶âÍø¥í¡¼¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¾ò·ï¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ÊÇ¼¼Ö¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡Ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê»ö¶ÈÇ¯ÅÙËö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¥¾ò·ï¤ò³ÍÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¹ØÆþ´õË¾¼Ö¤Ï´Ä¶ÀÇ½³ä¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤ÎÍÌµ¡¢¤½¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ÞÇã¤¦¤Ù¤¤«¡¢Çã¤¤¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤·¤ÆÆÀ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¸«Äê¤á¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¸¤¤Çã¤¤Êª¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£