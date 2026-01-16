¡ÚWBC¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÛÎãÂÐ±þ¡ªµÜºê¹ç½É¤ËÂçÃ«¤éÁª¼êÉÔºß¤â¡Ä°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÓÆ±¡×ÂÎÄ´¤Ê¤ÉÇÄ°®²ÄÇ½¤Ë
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¿·¤¿¤ËÂåÉ½Áª¼ê11¿Í¤òÈ¯É½¡£µÜºê¤Ç¤Î¹ç½É¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤éÂåÉ½Áª¼ê8¿Í¤òÀè¹ÔÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î8¿Í¤ÏÁ´°÷Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢MLB¤«¤é¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢µß±çÅê¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤ò´Þ¤áÅê¼ê2¿Í¡¢Ìî¼ê¤Ç¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡WBC½Ð¾ìÁ´¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ½ªÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤ÏÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤«¤éÆüËÜ»þ´Ö2·î6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê15¿Í¡¢Êá¼ê3¿Í¡¢Ìî¼ê12¿Í¤ÎÊÔÀ®¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ë11Áª¼ê¤ÎÁª¹Í¤Ï¡¢Åê¼ê5¿Í¡¢Êá¼ê1¿Í¡¢Æâ³°Ìî¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â½Ð¾ì¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµ¼°¤ËMLB¤«¤é¡¢¡Ê½Ð¾ì²ÄÈÝ¤Ï¡ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤â¡Ö¤Þ¤ÀÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥¥ã¥ó¥×Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤È¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤ÈµÜºê¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÓÆ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤«¤é¾ðÊó¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏµåÃÄ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¡£¡Ö¡ÊµÜºê¹ç½É¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤Ï¡ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»³ËÜÅê¼ê¤È¤«¤¬¤â¤·Íè¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤½¤Ã¤Á¤«¤é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¸å¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçÃ«¤ä»³ËÜ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¿ï»þ¡¢ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£