¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡¼¥Û¡¼¥Í¥Ã¥Ä¡Ê2026Ç¯1·î15Æü¡¡¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Û¡¼¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£»î¹çÁ°¤Ë¸½ÃÏÊüÁ÷¶É¡ÖSpectrum SportsNet¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤Ç8Àï¤Ö¤ê¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤«¤éÉüµ¢¡£Âè1QÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤ÆÆÀ°Õ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É20Ê¬¤Î½Ð¾ìÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â7ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¥³¡¼¥Á¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÊý¿Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Éüµ¢2ÀïÌÜ¤Ç¥Û¡¼¥Í¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¡£¡ÖÈà¤é¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÆÃ¤Ë¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤ËÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÂ®¤¯Å¸³«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÌá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÈà¤é¤Ï5¿Í¤¤¤ë¤«¤é¡¢Á´°÷Ìá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆüº¢¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£¤À¤«¤éÈà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤¿¤À°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£