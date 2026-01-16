¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ß¤º¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¥½¡¼¥À¡×¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ì¡×ÅÐ¾ì¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥É¥ê¥ó¥¯È¯É½
¡¡¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¡Ê¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç2·î5Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥²¡¼¥àÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ß¤º¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¥½¡¼¥À¡×¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ì¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡¢¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÌ£¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥³¥½¡¼¥À¡ª¥Õ¥·¥®¥À¥Í¤Î¥á¥í¥ó¥½¡¼¥À¤Ê¤ÉÈÎÇä¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥Õ¥·¥®¥À¥Í¤Î¤Ï¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥¿¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ò¥È¥«¥²¤Î¤Ò¤Î¤³¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡¢¡Ö¥¼¥Ë¥¬¥á¤Î¤ß¤º¤Ç¤Ã¤Ý¤¦¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç´ûÂ¸»ÜÀß¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì¤ÍøÍÑ¥¨¥ê¥¢¤ò¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤·¤¿Ìó2.6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î´°Á´¿·¥¨¥ê¥¢¡£600É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¬À¸Â©¤¹¤ë¡Ö¿¹¡×¤È¡Ö³¹¡×¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤È¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Ï»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ê¤ëÁ´Ä¹Ìó500m¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¡¢ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÆ»¤äÁð¤à¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ä»³Æ»¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÃÏ·Á¤¬¹¤¬¤ëË¤«¤Ê¿¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥«¥ó¥È¡¼ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï³¬ÃÊ¤äµÞ¤Ê¾å¤êºä¤¬¤¢¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¿¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¡¢110ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡×¤ËµºÜ¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¤ß¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡×¤â¡¢2026Ç¯²Æ¤´¤í¤ÎÆþ¾ìÊ¬¤«¤éÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
