【SV男子 第11節見どころ】IGアリーナでWD名古屋とサントリーのビッグマッチが開催！

「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第11節は17日（土）から18日（日）にかけて計5つのカードが実施される。

■大阪ブルテオン vs VC長野トライデンツ

先週の第10節を皮切りに3節連続ホームゲーム真っ最中の大阪Ｂ。今節はVC長野をホームに迎えて、2週目に臨む。その第10節では、時同じくして「JVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会」（春高）で優勝を飾った東山高校（京都）OBの富田将馬が安定感抜群のサーブレシーブでチームを支える。さらに準優勝の清風高校（大阪）OBの西川馨太郎も2試合でスタメンを飾り、ミドルブロッカーとして要所でアタックを決めきり攻撃のアクセントとなった。後輩たちに負けじとリーグ後半戦に向けてさらなる活躍を誓う。対するVC長野は13連敗中。第10節のGAME2では先に2セットを奪い、連敗脱出に王手をかけたもののフルセットの末に敗れる結果に終わった。あと一歩、を次こそ。

■広島サンダーズ vs 東レアローズ静岡

広島THは第10節でサントリーに2戦ともストレート負けも、GAME1では新井雄大がチーム最多15得点、GAME2ではクーパー・ロビンソンが同16得点と気を吐いた。またサントリーの強力サーバー陣に対してリベロの髙木啓士郎がGAME2でサーブレシーブ返球率60.7％（14本中）と高い数字を残し、攻撃の起点をつくった。今節のホームゲームを戦う会場は昨年11月の第5節以来となる「IHIアリーナ呉」（広島）。その際は連敗を喫しただけに、今回は足を運ぶ「THUNDY（サンディ）」（ファンネーム）の前で白星を上げたいところだ。対する東レ静岡は第10節のGAME2で順位が上のジェイテクトSTINGS愛知から勝利をゲット。テイラー・エイブリルが両チームを通して最多4本のブロックポイントをマーク。広島THの前に立ちはだかる。

■日本製鉄堺ブレイザーズ vs 東京グレートベアーズ

2026年は1月3日の第9節から3節連続でホームゲームを戦う日鉄堺BZ。最後となる今節の舞台は九州、ホームタウンの一つである北九州市の「北九州市立総合体育館」に東京GBを迎える。昨シーズン、同会場でプレーした際には2日間とも6,000人を超える観客が詰めかけただけに、今回も白熱した戦いを繰り広げたいところ。チームは第10節で今季初の連勝をあげて、弾みがついたか。それは東京GBも同じで、第10節では今季2度目の対戦となるWD名古屋に対して、連敗を喫していた昨年11月の第4節のリベンジに成功。その第10節GAME1では内定選手のセッター近藤蘭丸がスタメンデビューを飾り、最後はフルセットに持ち込まれたものの4セットでトスを上げた。期待の新戦力である。

■ウルフドッグス名古屋 vs サントリーサンバーズ大阪

WD名古屋は今節、一試合の観客動員数12,000人プロジェクトを目標に掲げ、昨季リーグ王者のサントリーを迎える。その舞台は昨年7月に開業したばかりの「IGアリーナ」（愛知）だ。チームは今季移籍加入の宮浦健人と、2月初めに開催される「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE MEN」のファン投票で最多得票数に輝いた水町泰杜という2人の看板選手を擁し、昨年末の「令和7年度天皇杯 全日本バレーボール選手権大会」で優勝。アウェーで臨んだ第10節は東京GBに連敗を喫したものの、チーム史上最大規模のホームゲーム興行となる今節でリーグ制覇へリスタートを図る。対するサントリーは開幕戦黒星発進も以降は盤石の態勢を築き、現在19連勝中。20勝最速到達は目の前だ。

■ヴォレアス北海道 vs ジェイテクトSTINGS愛知

昨年10月の開幕節以来となる対戦カードで、そこでの戦績は1勝1敗の痛み分け。ヴォレアスとしてはその第1節と同じくホームゲームであり、今回は両日ともファンへ白星をプレゼントできればベストだ。大阪Ｂとの第10節では連敗もGAME2では第1セットを先取、さらにはキャプテンの池田幸太が途中出場でアタック決定率70％（10本中）と頼もしい姿を見せて食らいついた。一方のSTINGS愛知は戦況に応じて積極的に選手交代のカードを切るほか、試合中でもトリー・デファルコをアウトサイドヒッターからオポジットに配置転換するなど、戦術の幅を広げている印象。レギュラーシーズンも前半戦がいよいよ大詰めだが、この先も続くタフな戦いを総力戦で乗りきっていく。

■SVリーグ男子第11節 試合日程・放送情報・配信情報

大阪ブルテオン vs VC長野トライデンツ

▼日時

GAME1：1月17日（土）12時35分～

GAME2：1月18日（日）12時35分～

▼会場

Asue アリーナ大阪

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

広島サンダーズ vs 東レアローズ静岡

▼日時

GAME1：1月17日（土）14時05分～

GAME2：1月18日（日）13時05分～

▼会場

IHIアリーナ呉

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

日本製鉄堺ブレイザーズ vs 東京グレートベアーズ

▼日時

GAME1：1月17日（土）15時05分～

GAME2：1月18日（日）14時05分～

▼会場

北九州市立総合体育館

▼放送

なし

▼配信

J SPORTSオンデマンド

ウルフドッグス名古屋 vs サントリーサンバーズ大阪

▼日時

GAME1：1月17日（土）15時35分～

GAME2：1月18日（日）14時35分～

▼会場

IGアリーナ

▼放送

フジテレビNEXT

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!

GAME2: J SPORTSオンデマンド

ヴォレアス北海道 vs ジェイテクトSTINGS愛知

▼日時

GAME1：1月17日（土）16時05分～

GAME2：1月18日（日）15時05分～

▼会場

函館アリーナ

▼放送

なし

▼配信

GAME1: J SPORTSオンデマンド

GAME2: J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live Game!