¡ØONE PIECE¡Ù¡õ¡ØPARCO¡ÙÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¡¡¼î¶Ì¤Î¡ÈÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤òºÆ¸½¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡ÖONE PIECE CAFE GENE¡×¤¬¡¢2·î7Æü¤«¤éÅìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO 6F¤Î¡ÖTHE GUEST CAFEBY PARCO¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ñ¥ë¥³¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥¸¤Î¥Ð¥é¥Æ¥£¥¨¤Þ¤«¤Ê¤¤¥»¥Ã¥È¤Ê¤É
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡È¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÂçÈëÊõ¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡É¤ò¤á¤°¤ëÁÔÂç¤ÊËÁ¸±¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¥ë¥Õ¥£Î¨¤¤¤ëÇþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¿å¿åÆù¡É¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÇþ¤ï¤é±ö¥é¡¼¥á¥ó¡Á¿å¿åÆù¡Á¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¤ß¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬ÁÛÁü¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Mr.2 ¥Ü¥ó¡¦¥¯¥ì¡¼¤ÎÂç¹¥Êª¡È¥¿¥³¥Ñ¡É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ê¥ß¡¢¥¦¥½¥Ã¥×¡¢¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¸ÂÄê¥«¥Ã¥×¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¹½À®¤À¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤âÊ»Àß¡£Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°áÁõ»Ñ¤ä¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØONE PIECE¡Ù¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ö¡£¥«¥Õ¥§¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«PARCO¤Î¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶ PARCO¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° PARCO¤Ç¤â2026Ç¯½Õ¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¡£
