V»°½Å½÷»Ò¤¬1/24¡¦25¤ÎHG¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½¡ª ¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤â

¡¡8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤Ï¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËAGFÎë¼¯ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ìー¥ÊÀï¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿À±ÍÛºÚÂ¿¡¢ËÜÅÄ¹ÈÍÕ¡¢¶â»ÒÀ²Èþ¡¢¸¶¸ý¿¿¶×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î4Ì¾¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëµÜ²¼ÍÚ¤µ¤ó¤Î¥µー¥Ö¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥µー¥Ö¥ì¥·ー¥Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢15Ì¾¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÎë¼¯»Ô¡¦»ÍÆü»Ô»Ô¡¦ÄÅ»Ô¡¦µµ»³»Ô¤Ëºß½»¡¦ºß¶Ð¡¦ºß³Ø¤Î¿Í¤ò2³¬ÀÊ¤ËÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤¹¤ë´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒV»°½Å¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£