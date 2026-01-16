¡Ö¾ï¤ËÁ´ÎÏÅêµå¡×2Ç¯ÌÜ¤ÎÆî´Ø¥¸¥ç¥Ã¥¡¼Ãæ»³ÍÚ¿Í¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø
¡¡¡ÚÂç¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ûº£Ç¯¤âÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥¤ò¿¶¤ë¡£¡Ö¾ï¤ËÁ´ÎÏÅêµå¡×¡£Ãæ»³ÍÚ¿Í¡Ê18¡á¾®ÎÓ¡Ë¤Ï¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®µî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï37¾¡¤òµó¤²¤¿¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æî´ØÆ±´ü¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¾¡¤ÁÀ±¡£½êÂ°¤Ç¤¢¤ë±ºÏÂ°Ê³°¤Îµ³¾è¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯1Ç¯ÌÜ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµ·î´¶¤¬Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦Ãæ»³¤ÏºòÇ¯12·î30Æü¤ÎÂç°æ¤«¤é¡¢4Æü¤Þ¤Ç¤ÎÀîºê¤Î·×6Æü´Ö¡¢¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¡£¸µÆü¤Ë¤ÏºòÇ¯Í£°ì¡¢Ì¤¾¡Íø¤ÎÀîºê¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤½é¾¡Íø¡£¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Êµ³¾è¿ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¸ºÎÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¾è¤ê°È¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡£10Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸¬µõ¤µ¤ò»ý¤Á¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«¿È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤ì¤Ðµ³¾è¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Æü¤Î±ºÏÂ9R¡£11ÈÖ¿Íµ¤¥«¥é¥Õ¥ë¥í¥±¥Ã¥È¤Ëµ³¾è¤·¤¿Ãæ»³¤Ï¡¢ÃæÃÄÄÉÁö¤«¤éÆâ¥é¥Á±è¤¤¤ò¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¾å¤¬¤ê¡¢Ä¾Àþ¤â¥¤¥ó¤òÆÍ¤¤¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¾å¡¢Àè¹ÔÇÏ¤¬ÍÍø¤Ê¾®²ó¤ê¤Î±ºÏÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥³¡¼¥¹¤äÅ¸³«¡¢µÓ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÇÏ¤ÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼ã¼ê¤é¤·¤«¤é¤ÌÀµ³Î¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤¬Ãæ»³¤Î¶¯¤µ¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢10Âå¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¤Î2Ç¯ÌÜ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¡£¡ÊÌÌÍè¡¡ÍÛ²ð¡Ë