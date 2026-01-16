¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥É¥é¥à±éÁÕ¤ò²òÀâ¡ÖÎ¢Çï°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÃæÌî¤¬16Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥É¥é¥à±éÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¡¢2¿Í¤Ç¥É¥é¥à¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥à³°¸ò¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£±éÁÕ¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÀèÆü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÇºÇÍ¥½¨¼çÂê²Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØGolden¡Ù¤ÈBTS¤Î¡ØDynamite¡Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëBTS¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÍÑ°Õ¡£¡ÖÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤«¤é¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥à±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥É¥é¥à±éÁÕ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¼óÁê´±Å¡¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÃæÌî¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤óÎ¢Çï°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥É¥é¥à·Ð¸³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï·Ð¸³¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½ÐÍè¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£