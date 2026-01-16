ÂçÁêËÐ¡¡Ç®Îõ¸×ÅÞ¤ÎÄ«ºå¿À¤¬½éÇòÀ±¡ÖÎ©ÀÐ¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¥É¥é£±¥ë¡¼¥¡¼¤Ë´üÂÔ¤â¡Ö¥±¥¬¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£¶ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾½øÆóÃÊ£´£µËçÌÜ¤ÎÄ«ºå¿À¡Ê£²£µ¡Ë¡á¹âº½¡á¤¬½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£ËÌ¾¡Àô¡ÊÈ¬³Ñ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê£±¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ËÌ¾¡Àô¤Ï£³ÇÔ¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤À¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÆÍ¤Êü¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¿¼¤¯±¦¤òº¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î±¦¤òÊú¤¨¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÖÁêËÐ¤«¤éÅÚÉ¶ºÝ¤ÎµÕÅ¾¤ÇÏ¢ÇÔ¤â¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï´Ó¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¤Ç¤·¤³Ì¾¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£¶å½£¾ì½ê¤Ë¸þ¤±Ê¡²¬Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ºò½©¤Ï¡¢ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤òµå¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¡¢£±¾¡£´ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿ºå¿À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í£°ì¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ø¤È»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿Ä«ºå¿À¡£¡ÖÎ©ÀÐ¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£´û¤Ë´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢µå»ù´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£ËÍ¤ÏÌîµå¤ÏÁÇ¿Í¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥±¥¬¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿Ä«ºå¿À¡£Æ±Éô²°¤ÇÂç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎÄ«Çµ»³¤ÏÂç¥±¥¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¾ì½ê¤Ï»°ÃÊÌÜ¤«¤é¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤ÎºÆÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉü³è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢´ðÁÃ±¿Æ°¤òÌÛ¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥´¥¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥±¥¬¤«¤éÉü³è¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£¿·¿ÍÁª¼ê¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£