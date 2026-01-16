ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÄê´ü¹ØÆþ¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃí°Õ´µ¯
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¡¢ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬16Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°åÌôÉÊ¤ÎÄê´ü¹ØÆþ¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÌÚ²¼»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢¤È¤Æ¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿°åÌôÉÊ¤Î¡ØÄê´ü¹ØÆþ¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²òÌó¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÊÖ¶â¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î6ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢¤½¤Î8³ä¤¬60ºÐ°Ê¾å¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬½Ð¤Æ°å»Õ¤«¤é»ÈÍÑÃæ»ß¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¡ØÄê´ü¹ØÆþ¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¹¤°¤Ë²òÌó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø1²ó¤À¤±»î¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¡Ù¡¢¡Ø¤ª»î¤·²Á³Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¤³¤í¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡¢Äê´ü¹ØÆþ·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ÔÈÎÌô¤Ï¡¢Ìô¶É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤¤Ê¤¤ÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¯¿¾¤ä¤·¤Ó¤ì¡¢ÂÎÄ´°²½¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ÀÌó¾ò·ï¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÊÖÉÊ¤ä²òÌó¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¡ØÄê´ü¡Ù¡Ø²òÌó¾ò·ï¡Ù¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡¢¿½¹þ¤ß²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬½Ð¤¿¤é¤¹¤°ÉþÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ï¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Í¥Ã¥È¤À¤«¤é°Â¿´¡Ù¡Ø»ÔÈÎÌô¤À¤«¤é°ÂÁ´¡Ù¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£Ìô¤Ïµ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·è¤·¤Æ·Ú¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£