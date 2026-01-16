ÃÏÊý¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤¤Î¤«? - FP¤¬ÃÏÊý¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È Âè174²ó ¡ÚÅìµþ°ì¿ÍÊë¤é¤·¡Û³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥óvs°ìÈÌÄÂÂß¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤ªÆÀ? ÌÀÂçÁ°¤ÎÊª·ï¤ÇÅ°ÄìÈæ³Ó
¡ÖÅÔ¿´¤Ç¤ÏÊª²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÃÏÊý¤ÏÊª²Á¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤¬ÅÔ¿´¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¶â¤Î°·¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔ¿´Éô¤ÈÃÏÊýÉô¤Ç¤Ï¡¢°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ï¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÃÏÊý¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë°Â¤¤¤Î¤«?¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¹âÏÉº´¿¥¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅìµþ¤ÈÃÏÊý¡¢Î¾Êý¤ÎÀ¸³è¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ23¶è¤Ï²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤!¡×¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¤µ¤é¤Ë²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÅù¤ÎÆþ³Ø¤Ë¤è¤ê¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ì¿ÍÊë¤é¤·ÍÑ¤Î²ÈÄÂ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢²ÈÄÂ¤¬°Â¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ÒÀ¸ÌÌ¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿½»µï´Ä¶¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó(Âè173²ó)¤Î¥³¥é¥à¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡Ö³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È°ìÈÌÊç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤Î¶â³ÛÅù¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¼ÂºÝ¤ÎÊª·ï¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¡Ú1¡Û³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥à¥ê¡¼¥ÉÌÀÂçÁ°¡×(2025Ç¯12·î9Æü¸½ºßËþ¼¼)
¡¡ÄÂÎÁ¡§79,500±ß¡Á90,000±ß
¡¡´ÉÍýÈñ¡§9,000±ß
¡¡Éß¶â¡§1¥õ·î
¡¡Îé¶â¡§2¥õ·î
¡¡ºÇ´ó¤ê±Ø¡§µþ²¦ÀþÌÀÂçÁ°±Ø¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬
¡¡´Ö¼è¤ê¡¦ÌÌÀÑ¡§1K¡Á2LDK¡¿25Ö¡Á25.5Ö¡¿8Ä¡
¡¡³¬¿ô¡¦Á´Éô²°¿ô¡§ÃÏ¾å3³¬·ú¤Æ¤Î32Éô²°
¡¡¸þ¤¡§Æî¡¢ËÌ
¡¡´°À®Ç¯·î¡§2019Ç¯5·î(ÃÛ6Ç¯)
¡¡³Æ¼¼ÀìÍÑÀßÈ÷¡§¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ó(TV¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤)¤Ê¤É¡£
¡¡¶¦Æ±ÀßÈ÷¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÈWi¡ÝFiÂÐ±þ¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¿ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡£
²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡§·ÀÌó»þ¤ËÊÌÅÓÊÝ¾Ú°ÑÂ÷ÎÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£·ÀÌó»þ¤Ë¡Ö·î³ÛÄÂÎÁÅù¡ß50%¡×¡¢¹¹¿·»þ¤ËÇ¯´Ö10,000±ß¤«¤«¤ë¡£
·ÀÌóÇ¯¿ô¡§1Ç¯
¹¹¿·ÎÁ¡§ÄÂÎÁ¤Î1¥õ·îÊ¬
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡§ÅÅµ¤¡¢¿åÆ»¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡Ý¸Ä¿Í·ÀÌó¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¡Ý²ÃÆþ»þ13,200±ß¡¢·î³Û3,300±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÀÌó»þ¤Ë½ü¶Ý»Ü¹©Èñ¡Ý18,700±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÀÌó»þ¤Ë¸°¸ò´¹Èñ¡Ý19,800±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÀÌó»þ(Ç¤°Õ)¤ËÅê¤Æ¤ÍÑ¾Ã²ÐÍÑ¶ñ¡Ý6,600±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÀÌó»þ(Ç¤°Õ)¤ËÃóÎØÅÐÏ¿ÎÁ¡Ý5,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÀÌó»þ¤ª¤è¤Ó¹¹¿·»þ¤ËÁí¹çÊä½þ(ÊÝ¸±)¡Ý21,120±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÀÌó»þ¤ª¤è¤Ó¹¹¿·»þ¤ËÁí¹çÊä½þOVO¥×¥é¥¹(ÊÝ¸±)¡Ý9,900±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡Ý²ÈÄÂ1¥õ·îÊ¬¡Ü¾ÃÈñÀÇ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¹¿·»þ¤Ë»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡Ý19,800±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÀÌó»þ¤Ë´ðËÜÀ¶ÁÝÎÁ¡Ý38,500±ß
Êª·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥à¥ê¡¼¥ÉÌÀÂçÁ°¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¡Ú2¡Û°ìÈÌÊç½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖPASEOÌÀÂçÁ°¡×
¡¡ÄÂÎÁ¡§96,000±ß
¡¡´ÉÍýÈñ¡§10,000±ß
¡¡Éß¶â¡§0±ß
¡¡Îé¶â¡§0±ß
¡¡ºÇ´ó¤ê±Ø¡§µþ²¦ÀþÌÀÂçÁ°±Ø¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
¡¡´Ö¼è¤ê¡¦ÌÌÀÑ¡§¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡¿18.74Ö
¡¡³¬¿ô¡§3³¬¡¿4³¬·ú¤Æ
¡¡¸þ¤¡§Åì
¡¡ÃÛÇ¯¿ô¡§ÃÛ3Ç¯
¡¡³Æ¼¼ÀìÍÑÀßÈ÷¡§¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡£
¡¡¶¦Æ±ÀßÈ÷¡§ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¿ÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹
²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡§·ÀÌó»þ¤ËÊÌÅÓÊÝ¾Ú°ÑÂ÷ÎÁ¡Ö²ÈÄÂÁí³Û¡ß30%¡Á40%¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£·ÑÂ³ÊÝ¾Ú°ÑÂ÷ÎÁÇ¯´Ö10,000±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£
·ÀÌóÇ¯¿ô¡§2Ç¯
¹¹¿·ÎÁ¡§ÄÂÎÁ¤Î1¥õ·îÊ¬
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ¡§ÅÅµ¤¡¢¿åÆ»¡¢ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡Ý¸Ä¿Í·ÀÌó¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¡Ý¸Ä¿Í·ÀÌó¤È¤Ê¤ë¤«³ÎÇ§¤¬É¬Í×¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æþµï»þ¤Þ¤¿¤ÏÂàµî»þ¤Ë¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¡Ý38,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âàµî»þ¤Ë¥«¥®¸ò´¹ÈñÍÑ¡Ý27,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ÐºÒÊÝ¸±²ÃÆþ¡ÝÌó20,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¡Ý²ÈÄÂ1¥õ·îÊ¬¡Ü¾ÃÈñÀÇ
Êª·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡ÖPASEOÌÀÂçÁ°¡×¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î©ÃÏ¾ò·ï¤¬Îà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÄÌ¾ï¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊª·ï¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÄÂ¡Ü´ÉÍýÈñ¡×¤Î¶â³Û¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾åµ¤Î³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¤â²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤Êª·ï¤¬99,000±ß¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬97,000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÉß¶â¡¦Îé¶â¤¬¡Ö0±ß¡×¤È¤¤¤¦Êª·ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½é´üÈñÍÑ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Î©ÃÏÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â²ÈÄÂÅù¤¬É¬¤º°Â¤¤¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾åµ¤Î2¤Ä¤ÎÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Éô²°¤ÎÌÌÀÑ¤¬¹¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äWi¡ÝFi´Ä¶¤â¤¹¤Ç¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ËÌÀ³Î¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æþµï¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤È´ÉÍýÈñ¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æþµï»þ¤äÂàµî»þ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡Ö¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÀÌó¤¹¤ëÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹âÏÉº´¿¥ ¤¿¤«¤ï¤·¤µ¤ª¤ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(CFP Ç§Äê¼Ô)¡¿1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¿DC¥×¥é¥ó¥Ê¡¼1µé¡£ »ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¤Ë¤Æ¡¢FP¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¶µºà¤ÎºîÀ®¡¦¹»±Ü¡¢¹ÖµÁ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµîÌäÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø½¬¼Ô¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Î¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¶µºàºî¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢FPµ»Ç½¸¡Äê3µé¤«¤é1µé¤Þ¤Ç¤Î¶µºà¤Ê¤É¤ÎºîÀ®¡¦¹»±Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¹Ö»Õ¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë°ìÍ÷¡Ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤È»ñ¶â·×²è»Ù±çµ¡¹½¡ÊÁêÃÌ°÷¡Ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
