¡û½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤È¤Ï¡¢Ç¯Ëö»þÅÀ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Î0.7¡ó¤¬¡¢10Ç¯¤Þ¤¿¤Ï13Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤Ó°ìÉô¤Î½»Ì±ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ©ÅÙ¤Î±äÄ¹¤ÈÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑ´ü¸Â¤Ï2030Ç¯Ëö¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¡¢½»Âð¼èÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤¬°ú¤Â³¤ÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Î¹â¤¤½»Âð¤ä´ûÂ¸½»Âð(Ãæ¸Å½»Âð)¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾²ÌÌÀÑÍ×·ï¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð40Ö°Ê¾å¤Î½»Âð¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(Ãæ¸Å½»Âð¤Ë¤âÅ¬ÍÑ)¡£
¤³¤ì¤é¤Ï½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿²þÀµ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê½»Âð¤òÁª¤Ö¤«¡×¤¬ÀÇÉéÃ´¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ûº£½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë?
¤³¤¦¤·¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥í¡¼¥ó¤òÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¸½ºß¤¹¤Ç¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Ï¡¢½»Âð¤Î¼èÆÀ¡¦·úÃÛ¡¦Áý²þÃÛ»þ¤Ë¼ÚÆþ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢²þÀµÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÎáÏÂ8Ç¯°Ê¹ß¤ËÆþµï¡¦¼ÚÆþ¤¹¤ë¿Í¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡ÖÆþµï¤·¤¿Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ¡×¤¬»Ä¤ê¤Î¹µ½ü´ü´Ö¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÙ¤«¤ÊÍ×·ï¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºßÊÖºÑÃæ¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹µ½ü¾ò·ï¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û¤³¤ì¤«¤é½»Âð¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê²È¤òÁª¤Ö¤«¡×¤Çº¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤²þÀµ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö½»Âð¤ÎÀÇ½¡×¤È¡ÖÃæ¸Å½»Âð¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Î¹â¤¤½»Âð¤òÁª¤Ö¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤Î¤¦¤Á¡ÖÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡×¡ÖÄãÃºÁÇ½»Âð¡×¡ÖZEH¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤¬½¾Íè¤Î3000Ëü±ß¤«¤é3500Ëü±ß(»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓÅù¤Ï4500Ëü±ß)¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹µ½ü´ü´Ö¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯¤«¤é13Ç¯¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ëº£²ó¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÃÛ¤ËÈæ¤Ù¤Æ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤Ãæ¸Å½»Âð¤Ç¤â¡¢°ìÄê¤ÎÀÇ½Í×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¿·ÃÛ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë²þÀµ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤½»Âð¤òÁª¤Ö¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·ÃÛ½»Âð¤Ç°ìÄê¤ÎÀÇ½Í×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹µ½ü³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿·ÃÛ¤À¤«¤é°Â¿´¡×¤ÈÀÇ½¤ò¿¼¤¯³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÇÀ©ÌÌ¤Ç¤ÏÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¡ÖºÒ³²¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¤Ç¤Î¿·ÃÛ½»Âð¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¹ØÆþÍ½ÄêÃÏ¤¬ºÒ³²¥ì¥Ã¥É¥¾¡¼¥ó¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢²Á³Ê¤äÎ©ÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»ÂðÀÇ½¤ÈÀÇÀ©Í¥¶ø¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢½»Âð¤ÎÁª¤ÓÊý¼¡Âè¤Ç¡ÖÆÀ¤Ë¤âÂ»¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉðÆ£µ®»Ò ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(AFP)¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢AFP(ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê)»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤òÅ¸³«¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¹É®¤ä¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é