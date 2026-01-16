¡ÖÌîµå¤Ï»à¤ó¤À¡×¡Ö¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡¥É·³¤¬¤Þ¤¿¤âÄ¶ÂçÊª³ÍÆÀ¡Ä380²¯±ß¤ÎÊä¶¯ÊóÆ»¤ËÊÆÍîÃÀ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤éÊ£¿ô¤ÎÊÆµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÂ®Êó¡§¥¹¥¿¡¼³°Ìî¼ê¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈFA·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È¾ðÊó¸»¤¬ESPN¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Â¾¤ÎÊÆµ¼Ô¤â°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ6000Ëü¥É¥ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïºòµ¨¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿³°Ìî¼ê¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤ËÂÇÅÀ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçË¤¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤â³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤È3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯±ß¡á·ÀÌóÅö»þ¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£2023Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1014²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¶Âç·¿Êä¶¯¤ò¶áÇ¯Â³¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´Ä¶ÇË²õ¤À¡×¡Ö¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÌîµå¤Ï»à¤ó¤À¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤òÄÌ¤ê¤³¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥½¿©¤é¤¨¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë