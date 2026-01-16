ËÜÆüÌë9»þ¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢²£»³Íµ¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢±óÆ£·û°ì ÅÐÃÅ¡ª¥É¥é¥Þ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈµÈ²¬²È¡É¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¶Ã¤¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îµ¼Ô²ñ¸«±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª
¡¡¤¤¤è¤¤¤èº£ÌëÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤¹¤ë¥É¥é¥Þ9¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë9»þ～¡Ë¤Ï¥Æ¥ìÅì¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡£¤«¤Ä¤Æ¡É²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨ー¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¤¬ÁÜºº°ì²È¤Î¿·ÊÆ·º»ö¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ëÉ×¡¦Æ»É§¤«¤é¤È¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁêÃÌ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤Ï»×¤ï¤ÌÅ¸³«¤Ë¡Ä¡£²Ê³Ø¤È²ÈÂ²¤ÎÎÏ¤Ç»ö·ï¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¤ò¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢»í¿¥¤ÎÉ×¤Ç·º»ö¤ÎµÈ²¬Æ»É§¤ò²£»³Íµ¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¡¦µÈ²¬Î¼²ð¤òº´Æ£Âç¶õ¡¢»í¿¥¤¬¤«¤Ä¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ÊÁÜ¸¦¥á¥ó¥Ðー¤Ë±óÆ£·û°ì¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢ÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡ÊAmBitious¡Ë¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢Æ»É§¤¬Ì³¤á¤ë¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¥á¥ó¥Ðー¤ËÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡¢Æþ¹¾¿Óµ·¡¢ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÎ¼²ð¤¬ÄÌ¤¦ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤Ë¹â»³°ì¼Â¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤»£±ÆÎ¢ÏÃ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë
¡¡ÀèÆü¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢²£»³Íµ¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢±óÆ£·û°ì¤¬ÅÐÃÅ¡£Ìò¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÈÖÁÈ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç²ÈÂ²¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¤È²£»³¡¢º´Æ£¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÅçÂÞ¤È±óÆ£¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë²£»³¤¬¥Ä¥Ã¥³¤à¾ìÌÌ¤â¡ª
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤¬ËÜÆüÀµ¸á¤è¤êYouTube¤Ç¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢ÍURL¡§https://youtu.be/sME0_dH9Pc8
¤Þ¤¿¡¢TVer¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤âÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤µ¤é¤ËÂè£²ÏÃ¡¦Âè£³ÏÃ¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡ª
Äá¸«Ã¤¸ã¡¢ÌÚÌî²Ö¡¢±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡¢ÂçÏÂÅÄàÓ¤Ê¤É
¹ë²Ú¤Ê¸ÄÀÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¡ª
¾åÃÊ¡§º¸¤«¤é Äá¸«Ã¤¸ã¡¢Âç¿åÍÎ²ð¡¢µ®ÅçÌÀÆü¹á
¡¡ÃÏ¸µ¤Î»û¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂè£²ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ËÊé¤ï¤ì¤ëÊ¸¸÷»û½»¿¦¤Î¹õÌÚÎÉ»ü¤òÄá¸«Ã¤¸ã¡¢¹õÌÚ¤Ø¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÃéÀ¿¿´¤ò»ý¤ÄÊ¸¸÷»û¤Î»ûÃË¡¢ÅÄºê¸µ¤òÂç¿åÍÎ²ð¡¢»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¥ÐーÅ¹°÷¤Îº´Çìè½»Ò¤òµ®ÅçÌÀÆü¹á¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤òÁ÷¤ëÏ·½÷¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê´¶ÅÅ»à¤òÄÉ¤¦Âè£³ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤ºô¤Ë¿¨¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¼Ö¤¤¤¹¤ÎÏ·¿Í¤ÎÌðºêÉÒ»Ò¤òÌÚÌî²Ö¡¢¸½ºß¤ÏµÁÍý¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÉÒ»Ò¤ò²ð¸î¤¹¤ë¸µÂç³Ø¹Ö»Õ¤ÎÌðºê¤Ò¤È¤ß¤ò±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡¢ÉÒ»Ò¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÉÒ»Ò¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ðー¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¤â¤¢¤ëËñ°æ·Ã°ì¤òÂçÏÂÅÄàÓ¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ãÂè£±ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸(1·î 16 ÆüÊüÁ÷)¢ä
¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨ー¥¹¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤Ï¡¢½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¸½ºß¤Ï¼çÉØ¶È¤ËÀìÇ°Ãæ¡£¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤È¡¢Ç¯ÃæÁÈ¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¦¿ÀÅÄ¡Ê¸ÓÅÄµÈÉ§¡Ë¤ÎºÊ¡¦ºÚ¡¹Èþ¡ÊÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ë¤¬¹Ê»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀèÇÚ·º»ö¡¦ÂÀÅÄÍÎÊ¿(È¬ÅèÃÒ¿Í)¤Ë¤â°Õ¸«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿Æ»É§¤Ï¡¢»í¿¥¤Ë»ö·ï¤òÁêÃÌ¡£¡È²ÊÁÜ¸¦º²¡É¤¬áÖ¤»Ï¤á¤¿»í¿¥¤Ï»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹――¡£
¢ãÂè£²ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸(1·î 23 ÆüÊüÁ÷)¢ä
¤¢¤ëÌë¡¢»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤Ï¡¢¡È¿Íº²Ãµ¤·¡É¤Î¤¿¤á»û¤Î¿¹¤òË¬¤ì¤ë¡£¿Íº²¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦ÍÄÃÕ±à¤ÎÍ§Ã£¤ÎÏÃ¤ò¿®¤¸¤¿Î¼²ð¤¬¡Ö²Ê³Ø¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¡£¿Íº²¤ÏÈ¯²Ð¸½¾Ý¤À¤È¸À¤¦»í¿¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä3¿Í¤ÎÁ°¤Ë¿Íº²¤È½÷À¤ÎÍ©Îî¤¬!?»í¿¥¤Ï¿¿Áê²òÌÀ¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ»É§¤Ï¹âÎð¼Ô¤òÁÀ¤Ã¤¿¶¯Åð»¦¿Í¤Î¼çÈÈ³Ê¡È¥´ー¥¹¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£ÃË¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎã¤Î»û¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¥É¥é¥Þ£¹¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2026Ç¯1·î16Æü¥¹¥¿ー¥È Ëè½µ¶âÍËÌë9»þ～9»þ54Ê¬
¢¨½é²ó¤Ï 15 Ê¬³ÈÂç Ìë 9 »þ~10 »þ 09 Ê¬ÊüÁ÷
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û ³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
▶Prime Video¡§https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/
*ºîÉÊ¤Î»ëÄ°¤Ë¤Ï²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÊAmazon¥×¥é¥¤¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ïamazon.co.jp/prime¤Ø¡Ë
*Amazon¡¢Prime VideoµÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¡¢Amazon.com, Inc.
Ëô¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏTVer¤Ç¡£
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶TVer¡§https://tver.jp/series/sr53qbc9gs
▶¥Æ¥ìÅìHP(¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì)¡§https://video.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/
▶Lemino¡§https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7
¡Ú¼ç±é¡Û ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«
¡Ú½Ð±é¡Û ²£»³Íµ ÅçÂÞ´²»Ò º´Æ£Âç¶õ Æþ¹¾¿Óµ· ÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡ÊAmBitious¡Ë¹â»³°ì¼Â¡¿¤«¤¿¤»ÍüÇµ ¸Í¼¡½Å¹¬ ¾®¼ê¿Ìé ¿á±ÛËþ ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤ È¬ÅèÃÒ¿Í ±óÆ£·û°ì
¡Ú¸¶ºî¡Û ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
¡ÚµÓËÜ¡Û Èøºê¾Ìé¡¢¼¯ÌÜ¤±¤¤»Ò¡¢²¬ºêÍ³µª»Ò¡¢¸÷±×µÁ¹¬
¡Ú´ÆÆÄ¡Û ËÙ¹¾µ®Âç¡¢ÊÒ»³Íº°ì¡¢¼é²¼ÉÒ¹Ô
¡Ú¥×¥í¥Ã¥È¶¨ÎÏ¡¦¾®Àâ¡Û ¿·Æ£¸µµ¤
¡Ú²»³Ú¡Û ¼Ä⽥Âç²ð
¡Ú¼çÂê²Î¡Û THE BEAT GARDEN¡Ö¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡×¡ÊUNIVERSAL SIGMA¡Ë
¡Ú¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ßÀÃ«¹¸°ì¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Û ÌÚ²¼¿¿Íü»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢ÆóÉÓºóÌé¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢ÀÐ⽥Ëã°á¡Ê¥Û¥ê¥×¥í¡Ë
¡ÚÀ©ºî¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Û¥ê¥×¥í
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¸ø¼°HP¡Û https://www.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/
¡Ú¸ø¼°X¡Û @tx_drama9¡Êhttps://x.com/tx_drama9¡Ë
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û @tx_drama9¡Êhttps://www.instagram.com/tx_drama9/¡Ë
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û @tx_drama9¡Êhttps://www.tiktok.com/@tx_drama9¡Ë