¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û£×£Â£Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤é£±£±¿Í¤òÁª½Ð
¡¡£Î£Ð£Â¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï£±£¶Æü¤Ë¡¢º£½Õ£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡£ÊÆ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ò£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤ä¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¤Ê¤É¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ËÒ½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
¡¡¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¶áÆ£·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
¡¡¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡¡¾¾ËÜÍ´¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¡¡Æ±Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Öº´Æ£µ±¤Ï¹ñÆâÁª¼ê¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤³¤Ë°ÂÄêÀ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡££×£Â£Ã¤ÎºÇ½ª¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²·î£¶Æü¤Ë¡Ö£×£ï£ò£ì£ä¡¡£Â£á£ó£å£â£á£ì£ì¡¡£Ã£ì£á£ó£ó£é£ã¡¡£É£î£ã¡Ê£×£Â£Ã£É¡Ë¡×¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£