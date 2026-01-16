¥É¥¹¥Ñ¥é¡¢¡ÖASUS ºÇÅ¬¥»¥Ã¥È¤ÇÁÈ¤â¤¦!!¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÂÐ¾Ý¤ÎASUS¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ÈºÇÅ¬¤ÊCPU¤ò¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÇºÇÂç11,000±ß°ú¤
¡Ú¡ÖASUS ºÇÅ¬¥»¥Ã¥È¤ÇÁÈ¤â¤¦!!¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û ´ü´Ö¡§2·î2Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÊÄÌÈÎ¡Ë ¢¨Å¹ÊÞ¤Ï2·î1ÆüÊÄÅ¹¤Þ¤Ç
¡¡¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥É¥¹¥Ñ¥é¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖASUS ºÇÅ¬¥»¥Ã¥È¤ÇÁÈ¤â¤¦!!¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2·î2Æü10»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡PC¤Î¼«ºî¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥É¥¹¥Ñ¥é¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë6¼ïÎà¤ÎASUSÀ½¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤È¡¢³Æ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É¤ËÅ¬¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ëÀ½¡¢¤â¤·¤¯¤ÏAMDÀ½¤ÎCPU¤òÁªÂò¤·¡¢¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç11,000±ß°ú¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÄÌÈÎ¤Î¤Û¤«¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤â³«ºÅ¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2·î1ÆüÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¢¢¡ÖASUS ºÇÅ¬¥»¥Ã¥È¤ÇÁÈ¤â¤¦!!¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Úー¥¸
