TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÈÅÄ»³¤ÎÂç¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Ê´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV¤¬²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤¬¡¢7·î¤«¤éTBS·Ï28¶É¤Ë¤ÆËè½µÌÚÍË23»þ56Ê¬¤ËÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÈÅÄ»³¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂç¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Ê´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚ¤ÈÅÄ»³¤ÎÀäÌ¯¤Ê´Ø·¸¤¬¤¤¤¤¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV
¡¡ÃÏ¼ç¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤ÎµÊ±ì½ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹º´¡¹ÌÚ¤ÈÅÄ»³¤¬ËÂ¤°Âç¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¡£
¡¡¼ÒÃÜ³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¡¢¤¯¤¿¤Ó¤ìÃæÇ¯ÃËÀ¤Îº´¡¹ÌÚ¡£Èà¤Î¤Ò¤½¤ä¤«¤ÊÌþ¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æü¤´¤í¤«¤é°¦±ì¤¹¤ë¥¿¥Ð¥³¤È¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆ¯¤¯½÷ÀÅ¹°÷¡¦»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÀÜµÒ¤¯¤é¤¤¡£»Å»ö¤ËÈè¤ì¤¿¤¢¤ëÌë¡¢Ìþ¤·¤òµá¤á¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤é¤º¡¢º£¤É¤¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¨¤ë¾ì½ê¤â¤Ê¤·¡Ä¡£°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ê¤éµÛ¤¨¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤³¤·´ñÈ´¤ÊÉþÁõ¤ò¤·¤¿ÅÄ»³¤È¤¤¤¦½÷À¤À¤Ã¤¿¡½¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤ÎµÊ±ì½ê¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òÊÒ¼ê¤Ë¹ø³Ý¤±¤ëº´¡¹ÌÚ¡ÊCV¡§º´Æ£ÂóÌé¡Ë¤ÈÅÄ»³¡ÊCV¡§À±´õÀ®ÁÕ¡Ë¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬µÕÊý¸þ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂç¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê»Å»öÎÌ¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë´ó¤Ã¤Æµ¢¤ë¼ÒÃÜ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦º´¡¹ÌÚ¤Î¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì1Æü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯»×¤ï¤º¿¼¤¤¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê½÷À¡¦ÅÄ»³¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ä°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤ÎµÊ±ì½ê¡£°ì½ï¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¿Íè¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡×¤È¤½¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÅÄ»³¤È¾¯¤·¾È¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ7·î¤è¤êËè½µÌÚÍË23»þ56Ê¬ÊüÁ÷¡£
