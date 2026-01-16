·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤ÂÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¿§»æ¤Î³¨ÊÁ¤¬²ò¶Ø¡¡·à¾ìÊªÈÎ¾ðÊó¤â¸ø³«¤Ë
¡¡2·î6Æü¤è¤ê¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¤è¤ê¡¢1½µÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ç¤¢¤ë¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤ÂÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¿§»æ¡ÊÁ´3¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤Î³¨ÊÁ¤¬²ò¶Ø¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·à¾ìÊªÈÎ¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¡Ö¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤ÂÉÁ¤²¼¤í¤·¥ß¥Ë¿§»æ¡×
¡¡2006Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¸æÎé¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡£2026Ç¯2·î6Æü¤è¤ê¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¤¬2½µ´Ö¸ÂÄê¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç1½µÌÜ¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤¤¤È¤¦¤Î¤¤¤Â¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë¿§»æ¡×¤Î³¨ÊÁ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥Ï¥ë¥Ò¡¢¥¥ç¥ó¡¢Ä¹Ìç¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥Ë¿§»æ¡ÊÁ´3¼ï¡¦¥é¥ó¥À¥à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·î6Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛÍ½Äê¤À¡£ÀèÃå¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄêÆÃÅµ¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·à¾ìÊªÈÎ¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¸¥ª¥é¥Þ¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¡Ö¥Ï¥ë¥Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä¤Ï¡¢³Æ·à¾ì¤ª¤è¤ÓKADOKAWA¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤Î¾Ã¼º¡Ù¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¡£
