¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û50ºÐ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡Ö¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¥¤¥±¥á¥óÄ¹ÃË´é½Ð¤·²ÈÂ²¼Ì¿¿
ÅìÈø¤Ï¡Ö72ºÐ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥±¡¼¥¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤ÆÀÐÅÄ¤ÎÎ¾ÎÙ¤ËÌ¼¤¿¤Á¤¬¡¢¸å¤í¤ËÅìÈø¤ÈÄ¹ÃË¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤µÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìÈø¤Ï2009Ç¯12·î12Æü¤ËÀÐÅÄ¤È·ëº§¡£2012Ç¯11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¦ÍýÂÁÏº¤¯¤ó¡¢2016Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¦ÀÄÍÕ¤Á¤ã¤ó¡¢2018Ç¯4·î¤ËÂè3»Ò¼¡½÷¡¦¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
