¡Ö¥Ü¥È¥à¥º¡×15Ç¯¿¶¤ê¤Î´°Á´¿·ºî¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬2026Ç¯»ÏÆ°¡¡²¡°æ¼é´ÆÆÄ¡ß¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡ßProduction I.G¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°Á´¿·ºî¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï²¡°æ¼é¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¢À©ºî¶¨ÎÏ¤ËProduction I.G¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½éÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È½éÃÆ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤â³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù½éÊó±ÇÁü
¡¡¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ï´ÆÆÄ¡¦¹â¶¶ÎÉÊå¡¢À©ºî¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£1983¡Á84Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢OVA¡¢³°ÅÁ¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¡¢½ñÀÒ²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤¬¤µ¤ì¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢SUNRISE Studios¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºîÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡×¤Î50¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Âè1ºî¤È¤Ê¤ë¡ØÌµÅ¨Ä¶¿Í¥¶¥ó¥Ü¥Ã¥È3¡Ù¤¬1977Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2027Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯¤«¤é2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤ò¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º50¼þÇ¯¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Â¿³ÑÅª¤ÊµÇ°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù½éÊó±ÇÁü
