fav me¡¢Æ¸ÏÃ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×ÇÛ¿®¡£¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü²ò¶Ø¤â
fav me¤¬¡¢15th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Îø¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ê¡È¥Ò¥í¥¤¥ó´êË¾¡É¤È¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢fav meÎ®¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ý¥Ã¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ¸ÏÃ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËSNS»þÂå¤ÎÎø¤Î¹¶ËÉ¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤¹¤®¤Æ»à¤ó¤¸¤ã¤¦¥é¥Ö¡×¤Ê¤ÉÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¡¢Îø¤Î¤È¤¤á¤¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î6Æü¤ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall¡ÊµìTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãStage of the Future¡ä¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
◾️15th¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ö¡×
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://peakspot.lnk.to/Cinderellove
◾️¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¸ø±é¾ðÊó
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î18Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Ë½§PIT
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¢¡¡ãfav me ½÷À¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ÖWhite Day♡me¡×¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿¡¼
¢¡¡ãfav me ÃËÀ¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ÖLoud me Night¡×¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡duo music exchange
¢¨³Æ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
◾️PEAK SPOT¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¢¡¡ãPEAK SPOT JOIN Vol.4- ÅìÌ¾ºå PEAK SPOT TOUR -¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÂçºåÉÜ¡¡amHALL
»þ´Ö¡§³«¾ì 16:00 ¡¿ ³«±é 17:00
¢¡¡ãPEAK SPOT JOIN Vol.5- ÅìÌ¾ºå PEAK SPOT TOUR -¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©¡¡Ì¾¸Å²° ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¡ÊNagoya International Legend Hall¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì 16:00 ¡¿ ³«±é 17:00
¢¡¡ãPEAK SPOT JOIN Vol.6- ÅìÌ¾ºå PEAK SPOT TOUR -¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡harevutai
»þ´Ö¡§³«¾ì 12:00 ¡¿ ³«±é 13:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2547784
◾️1st¥·¥ó¥°¥ëCD¡Ö¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ë¤ã¤¤¡ª¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
CD¹ØÆþURL¡§https://lnk.to/FM_1stSG_CD
ÇÛ¿®URL¡§ https://peakspot.lnk.to/Its_Not_Like_I_Like_You_Meow_
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÎCD¡Ü¹ë²Ú¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ï3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¹ë²ÚÈÇ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¿¿ä¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈA
M1.¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ë¤ã¤¤¡ª
M2.¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
M3.¥®¥å¥Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª
M4.¤Á¤å¡¼¤·¤è¤¦
fav meÈ×¡ÎCD only¡Ï1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¿ä¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈB
M1.¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ë¤ã¤¤¡ª
M2.¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
M3.Áó¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
ÄÌ¾ïÈ×¡ÎCD only¡Ï1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
M1.¤¹¤¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¡Ä¤Ë¤ã¤¤¡ª
M2.¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©
M3.¥®¥å¥Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª
