¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¡È·ì¤Þ¤ß¤ì¡É¤Ë!?¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÄË¤½¤¦¡Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç·ì¤Þ¤ß¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç·ì¤Þ¤ß¤ì¡õ½ý¤À¤é¤±
¡¡¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥à¥í¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¡Ö#¤ï¤¿¤·¤Î´î·à»Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢²áµîºî¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¥à¥í¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£·î4·î¤Ë¤ÏSP¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Ç´é¤Ë½ý¤È·ì¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥à¥í¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥à¥í¤µ¡¼¤óÄË¤½¤¦¡Á¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬ÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥à¥í¥Ä¥è¥·
1976Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¥¢¥ó¥É¥¨¡¼¡×½êÂ°¡£¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¡¢¡ØÃÄÃÏ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÉñÂæ¡Ømuro¼°¡Ù¤Ç¤Ï±é½Ð¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤ÏºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥à¥í¥Ä¥è¥·¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷murotsuyoshi0123¡Ë
