Ìî³°¥Õ¥§¥¹¡ãDOMANNAKA2026¡ä¡¢ºÇ½ª½Ð±é¼ÔÈ¯É½¤ËJ(S)W¡¢LOW IQ 01¡¢TOSHI-LOW¡ßÌÐÌÚÍÎ¹¸¤Ê¤É11ÁÈ
·²ÇÏ¡¦°ÂÃæ»Ô¤È¾¾°æÅÄÄ®¤Î¹çÊ»20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ3·î28Æü¡¢Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ãDOMANNAKA2026 (¥É¥Þ¥ó¥Ê¥«2026)¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅÃÏ¤Ï¼«Á³Ë¤«¤Ê·²ÇÏ¸©°ÂÃæ»Ô¾¾°æÅÄÄ®ºäËÜ¤Î¡ÈÆ½¤ÎÅò¡É¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡È±°É¹Æ½¤Î¿¹¸ø±à¡É¤À¡£¤³¤Î¤¿¤Ó½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºÇ½ªÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇ½ªÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢JUN SKY WALKER(S)¡¢¥é¥¤¥Ö¥¾¡¼¥ó(TOSHI-LOW¡ßÌÐÌÚÍÎ¹¸)¡¢LOW IQ 01¡õTHE RHYTHM MAKERS PLUS¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëG-FREAK FACTORY¡¢»ÍÀ±µå¡¢ROTTENGRAFFTY¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢6ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¤½¤ÎÂ¾±éÌÜ¤Î½Ð±é¼Ô¤â°ìµó¸ø³«¡¢·×11ÁÈ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Î¼çºÅ¤Ï¡¢ÃÏ¸µÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿DOMANNAKA2026¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏG-FREAK FACTORY¤ÎÌÐÌÚÍÎ¹¸¤À¡£¡Ö¤³¤ÎÌî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÃÏ¸µ°¦¤òÆüËÜÃæ¡¦À¤³¦Ãæ¤Ë¹ì¤«¤»¡¢Âç¹¥¤¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¤Ë½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Õ¥§¥¹ÅöÆü¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¡¢ÊªÈÎÅ¹ÊÞ¡¢²¹ÀôÂÎ¸³¡¢¶¨»¿´ë¶È¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ë´ë²è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡¡
¢£Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ãDOMANNAKA2026¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)
open9:00 / start10:30 / ½ª±é18:00Í½Äê
³«ºÅ¾ì½ê¡§±°É¹Æ½¤Î¿¹¸ø±à (·²ÇÏ¸©°ÂÃæ»Ô¾¾°æÅÄÄ®ºäËÜ)
½Ð±é¡§G-FREAK FACTORY / JUN SKY WALKER(S) / »ÍÀ±µå / ¥é¥¤¥Ö¥¾¡¼¥ó(TOSHI-LOW¡ßÌÐÌÚÍÎ¹¸) / LOW IQ 01¡õTHE RHYTHM MAKERS PLUS / ROTTENGRAFFTY / ¤Û¤«
¢§¥¢¥¯¥»¥¹
¢¨¹Ô¤/µ¢¤ê¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÎ×»þÎó¼Ö¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹
¢¨JR¹âºê±Ø-²£Àî±Ø´Ö¤ÎÁýÊØ·èÄê
¡¦JR²£Àî±Ø¤è¤ê¥È¥í¥Ã¥³¤Ç20Ê¬
¡¦JR²£Àî±Ø¤è¤êÇÑÀþ¤òÊâ¤¤¤Æ44Ê¬
¡¦JR²£Àî±Ø¤è¤ê¼Ö¡¦¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç6Ê¬
¡¦¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¾¾°æÅÄÌ¯µÁIC¤è¤ê¼Ö¤Ç15Ê¬
¢¨¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤äÂ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø¼°HP¤Ë¤Æ)¡£
Ãó¼Ö¾ì¡§Ãó¼Ö¾ì·ô560Ëç¸ÂÄêÈÎÇä ¢¨SOLDOUT
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
ÄÌ¹Ô¼ê·Á(Æþ¾ì·ô) ¡ï8,000
Ãó¼Ö¾ìÉÕ¤ÄÌ¹Ô¼ê·Á ¡ï10,000 ¢¨SOLDOUT
Ãó¼Ö¾ì·ô ¡ï2,000 ¢¨SOLDOUT
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì²ÄÇ½
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/domannaka2026
¡¦e+¡¡https://eplus.jp/dom-annaka/
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com/dom-annaka/
¼çºÅ¡§DOMANNAKA2026¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(ÂåÉ½¡§ÌÐÌÚÍÎ¹¸)
¶¦ºÅ¡§°ÂÃæ»Ô
¶¨ÎÏ¡§Æ½¤ÎÅò¡¿°ÂÃæ»Ô´Ñ¸÷µ¡¹½
¡¡
