¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Î¾®»û¿¿Íý¤¬15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈþµÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¾®»û¤¬¡ÖÊÔ¤ßÊÔ¤ß¡ÄÊÔ¤ß¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾ö¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊÔ¤ßÊª¤ò¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¾®»û¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö¼îÂå»Ð¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Á¤ËÊÔ¤ßËÀ¤Ê¤ÉÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÌÀÆü¤«¤é¼îÂå»Ð¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Æ¥£¤«¤Ê¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®»û¤¬ÊÔ¤ßÊª¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¤Ê¤¡¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ä¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤ë¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþµÓ¤Ç¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾®»û¿¿Íý¡Ê¤³¤Æ¤é ¤Þ¤ê¡Ë
1991Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ä¤Ü¤ß¡Ê¸½¤Ä¤Ü¤ßÂç³×Ì¿¡Ë¡×¡¢Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ê¤ó¤´¤¢¤á¡×¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¤ËµÈËÜ¿·´î·à¤ËÆþÃÄ¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾®»û¿¿Íý¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷koteramaricorin¡Ë
