»³²¼Ã£Ïº¡¦°ËÆ£¶ä¼¡¡¦ÂçÂì±Ó°ì¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition¡Ù¼ýÏ¿ÆâÍÆ²ò¶Ø
»³²¼Ã£Ïº¡¦°ËÆ£¶ä¼¡¡¦ÂçÂì±Ó°ì¤¬¡¢3·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢1976Ç¯3·î25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÈ¯Çä50¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢[50th Anniversary Edition]¤È¤·¤Æ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥Ç¥¤¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition¡Ù¤Ï¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¢CD¤ÈDVD¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÌ¾ïÈ×CD¡¢¤½¤·¤Æ¡¢CD3Ëç¡ÜBlu-ray1Ëç¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÜB2¥µ¥¤¥ºÉü¹ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Æ±º¤µ¤ì¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤Î3¼ïÎà¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÈ¯Çä¡£
Disc-1¤Ë¤ÏºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿1976Ç¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¥ì¥¢²»¸»3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤¦¤Á2¶Ê¤Ï½é¸ø³«¤Îµ®½Å¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Disc-2¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢µÈÅÄÊÝ¤ÈÂçÌîË®É§¤Ë¤è¤ë[1986 Re-Mix Version]¤¬¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Disc-3¤Ë¤Ï1995Ç¯¤ËÂçÂì±Ó°ì¼«¤é¤¬¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ü¤·¤¿[1995 Re-Mix Version]¤È¥«¥é¥ª¥±²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸¸¤Î²»¸»¡Ö¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡Ê»³²¼¡õÂçÂì¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
Disc-4¤Î¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢Disc-1¡ÁDisc-3¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²»¸»¤È¡¢1976Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNiagara Triangle Vol.1¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¡ÖFussa 45 Studio Live 1976¡×¤ò5.1ch Mix¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡ØNIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition¡Ù
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È
NIAGARA TRIANGLE Vol.1 VOX
CD3Ëç¡ÜBlu-ray1Ëç¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ü3ÊýÇØ¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¡ÜÉü¹ïB2¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
SRCL-13550¡Á13553¡¡19,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù±ÇÁü¤È¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤¬¼ýÏ¿Í½Äê
¢§¼ýÏ¿¶Ê
¡ãDisc1 1976 Original Dohji Fuefuki Mix + Rarities¡ä
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì [feat. »³²¼Ã£Ïº]
04 Æü¼ÍÉÂ [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ç76 [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
06 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
07 ¿·ÌµÍê²£Ä® [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
08 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
10 ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÉÍÊÕ [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
11 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
[Singles]
12 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº¡¡°ËÆ£¶ä¼¡¡¡ÂçÂì±Ó°ì]*
13 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº]*
14 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]*
15 ¤¢¤Ê¤¿¤¬±´¤¦¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬*
[Rarities]
16 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤3ÆüÌÜ*
17 ¿¿¼¼Àî¥½¥¦¥ë
18 Æü¼ÍÉÂ (Bathroom Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
*mono
¡ãDisc2 1986 Tamotsu Yoshida & Papilapopa Ohno Re-Mix¡ä
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
04 Æü¼ÍÉÂ (1986 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ç76 (1986 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
06 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (1986 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
07 ¿·ÌµÍê²£Ä® (1986 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
08 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
09 ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÉÍÊÕ (1986 Re-Mix Version) [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
10 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ (1986 Re-Mix Version) [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
11 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (1986 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº¡¡°ËÆ£¶ä¼¡¡¡ÂçÂì±Ó°ì]
¡ãDisc3 1995 Dohji Fuefuki Re-Mix + Karaoke¡ä
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ (1995 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É (1995 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 Æü¼ÍÉÂ (1995 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
04 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (1995 Re-Mix Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É (1995 Re-Mix Version) [feat. »³²¼Ã£Ïº]
06 FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
07 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ (1995 Re-Mix Version) [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
08 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡Ê»³²¼¡õÂçÂì¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº & ÂçÂì±Ó°ì]
09 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
10 ¥Ñ¥ì¡¼¥É (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
11 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
12 Æü¼ÍÉÂ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
13 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
14 ¿·ÌµÍê²£Ä® (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
15 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
16 FUSSA STRUT Part-1 (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
17 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ (1995 Re-Mix Version) [Karaoke]
¡ãDisc-4:¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡ä
¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¡[Fussa 45 Studio Live 1976]5.1ch¥ß¥Ã¥¯¥¹
Disc-1¡ÁDisc-3¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°²»¸»
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É
¢¨½ÅÎÌÈ×1ËçÁÈ / 2026Ç¯ºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²»¸»»ÈÍÑ
SRJL-1178¡¡4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¼ýÏ¿¶Ê
Side-1(A)
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì [feat. »³²¼Ã£Ïº]
04 Æü¼ÍÉÂ [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ç76 [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
Side-2(B)
06 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
07 ¿·ÌµÍê²£Ä® [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
08 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
10 ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÉÍÊÕ [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
11 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
¢¡ÄÌ¾ïÈ×CD
SRCL-13554¡Á13555¡¡4,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD+DVD¤Î2ËçÁÈ
¢§¼ýÏ¿¶Ê
Disc-1
01 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤ [feat. »³²¼Ã£Ïº]
02 ¥Ñ¥ì¡¼¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
03 ÃÙ¤¹¤®¤¿ÊÌ¤ì [feat. »³²¼Ã£Ïº]
04 Æü¼ÍÉÂ [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
05 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡Ç76 [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
06 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
07 ¿·ÌµÍê²£Ä® [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
08 ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥¥Ã¥É [feat. »³²¼Ã£Ïº]
09 FUSSA STRUT Part-1 [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
10 ÌëÌÀ¤±Á°¤ÎÉÍÊÕ [feat. ÂçÂì±Ó°ì]
11 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬ [feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]
[Singles]
12 ¹¬¤»¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº¡¡°ËÆ£¶ä¼¡¡¡ÂçÂì±Ó°ì]*
13 ¥É¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. »³²¼Ã£Ïº]*
14 ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë[feat. ÉÛÃ«Ê¸É×]*
15 ¤¢¤Ê¤¿¤¬±´¤¦¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é²»Æ¬*
[Rarities]
16 ¥³¥³¥Ê¥Ä¡¦¥Û¥ê¥Ç¥¤3ÆüÌÜ*
17 ¿¿¼¼Àî¥½¥¦¥ë
18 Æü¼ÍÉÂ (Bathroom Version) [feat. °ËÆ£¶ä¼¡]
*mono
Disc-2 (DVD)
¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù±ÇÁü¼ýÏ¿
¢§Í½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡¡
Amazon.co.jp¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë
VOX¡ÊSRCL-13550¡Á13553¡ËÂÐ¾ÝÆÃÅµ¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶ÒÃå
¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É,ÄÌ¾ïÈ×CD¡ÊSRJL-1178,SRCL-13554¡Á13555¡ËÂÐ¾ÝÆÃÅµ¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
Sony Music Shop¡§¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
³ÚÅ·¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
HMV¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨³ÆÆÃÅµ¤ÏÍ½Ìó¼ÔÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡§https://OtakiEiichi.lnk.to/NIAGARA_TRIANGLE_vol.1
◾️¡ØRing-a-Bell 30th Anniversary Deluxe Edition / ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ù
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É
SRJL-1188 4.950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[A Side]
01¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤Í½´¶¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡§¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³ / ºî¶Ê¡§ÂçÂí±Ó°ì / ÊÔ¶Ê¡§CHELSEA / Strings Arrangement¡§°æ¾å´Õ
02¡Ö¶âÍËÆü¤Î¥¦¥½¤Ä¤¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡§Ç½ÃÏÍ´»Ò / ºî¶Ê¡§Çë¸¶·òÂÀ / ÊÔ¶Ê¡§Çë¸¶·òÂÀ
Cho¡§¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¡¢°ËÆ£¶ä¼¡
03¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡§Lee David / ÆüËÜ¸ì»ì¡§Ç½ÃÏÍ´»Ò / ºî¶Ê¡§Billy Rose / ÊÔ¶Ê¡§°æ¾å´Õ
04¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§º´Ìî¸µ½Õ / ÊÔ¶Ê¡§Â¿ÍåÈøÈ¼Æâ / Strings Arrangement¡§°æ¾å´Õ
[B Side]
05¡Ö¹â¤¤¶õ±ó¤¤³¹¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Âç´ÓÌ¯»Ò / ÊÔ¶Ê¡§Â¿ÍåÈøÈ¼Æâ / Strings Arrangement¡§°æ¾å´Õ
06¡ÖÅß¤ÎÀ±ºÂ¡ÊDuet with ÂçÂì±Ó°ì¡Ë¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ William S. Hays / ÆüËÜ¸ì»ì¡§ËÙÆâ·É»° / ÊÔ¶Ê¡§Â¿ÍåÈøÈ¼Æâ
07¡ÖÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡§¹âÌÚ°ì¹¾¡¢Ç½ÃÏÍ´»Ò / ºî¶Ê¡§Ê¿°æ²ÆÈþ / ÊÔ¶Ê¡§ÅèÅÄÍÛ°ì¡¢¿ù¿¿Íý
08¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤«¤é±ó¤¯¤Ø¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¶â±ä¹¬»Ò / ÊÔ¶Ê¡§Â¿ÍåÈøÈ¼Æâ / Strings Arrangement¡§°æ¾å´Õ
¢¡ÄÌ¾ïÈ×CD
SRCL-13588¡Á13589 3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦DISC-1
01¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤Í½´¶¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡§¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³ / ºî¶Ê¡§ÂçÂí±Ó°ì / ÊÔ¶Ê¡§CHELSEA / Strings Arrangement¡§°æ¾å´Õ
02¡Ö¶âÍËÆü¤Î¥¦¥½¤Ä¤¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡§Ç½ÃÏÍ´»Ò / ºî¶Ê¡§Çë¸¶·òÂÀ / ÊÔ¶Ê¡§Çë¸¶·òÂÀ¡¡Cho¡§¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¡¢°ËÆ£¶ä¼¡
03¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡§Lee David / ÆüËÜ¸ì»ì¡§Ç½ÃÏÍ´»Ò / ºî¶Ê¡§Billy Rose / ÊÔ¶Ê¡§°æ¾å´Õ
04¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§º´Ìî¸µ½Õ / ÊÔ¶Ê¡§Â¿ÍåÈøÈ¼Æâ / Strings Arrangement¡§°æ¾å´Õ
05¡Ö¹â¤¤¶õ±ó¤¤³¹¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Âç´ÓÌ¯»Ò / ÊÔ¶Ê¡§Â¿ÍåÈøÈ¼Æâ / Strings Arrangement¡§°æ¾å´Õ
06¡ÖÅß¤ÎÀ±ºÂ¡ÊDuet with ÂçÂì±Ó°ì¡Ë¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ William S. Hays / ÆüËÜ¸ì»ì¡§ËÙÆâ·É»° / ÊÔ¶Ê¡§Â¿ÍåÈøÈ¼Æâ
07¡ÖÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡§¹âÌÚ°ì¹¾¡¢Ç½ÃÏÍ´»Ò / ºî¶Ê¡§Ê¿°æ²ÆÈþ / ÊÔ¶Ê¡§ÅèÅÄÍÛ°ì¡¢¿ù¿¿Íý
08¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤«¤é±ó¤¯¤Ø¡×¡¡
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¶â±ä¹¬»Ò / ÊÔ¶Ê¡§Â¿ÍåÈøÈ¼Æâ / Strings Arrangement¡§°æ¾å´Õ
¡¦DISC-2
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¡¡¢¨¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
¢§Í½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡¡
Amazon.co.jp¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨³ÆÆÃÅµ¤ÏÍ½Ìó¼ÔÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¡§ https://OtakiEiichi.lnk.to/Ring_a_Bell_30th
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ÖÂçÂì±Ó°ì¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³¡¼¥É50Ç¯¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¢¡ÂçÂì±Ó°ì¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È