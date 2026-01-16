¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Ë¼¡¤°¡¢Âè3ÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI.ADORE¡Ù¡¢¥×¥í¥í¡¼¥°¤È¶¦¤Ë»ÏÆ°Æü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
Æó¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØI.ADORE¡Ê¥è¥ß¡§¥¢¥¤¥¢¥É¥¢¡Ë¡Ù¤¬¡¢¥×¥í¥í¡¼¥°±ÇÁü¤òËÜÆü¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°Æü¤Ø¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØI.ADORE¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¡¢Ä¶¿ÍÅª¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¡ÈEVIL LINE RECORDS¡É¤È¡È³ô¼°²ñ¼ÒDazed¡É¤Ë¤è¤ëÂè3ÃÆÆó¼¡¸µ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥í¡¼¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢9¿Í¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤ÎÇØ·Ê¤äÀ¤³¦´Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÇÁü¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÏÆ°¤¬1·î30ÆüÀµ¸á¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏËÜÆü¤è¤ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤âÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¸¶ºî¤ò¡È³ô¼°²ñ¼ÒDazed¡É¤¬¼ê³Ý¤±¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡È¤¯¤Ë¤ã¤â¤ó¡É¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ ¡ÈEVIL LINE RECORDS¡É¤¬²»³ÚÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï ¡ÈBALCOLONY.¡É¤¬Ã´Åö¡£¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤äX¡¢YouTube¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ØI.ADORE¡Ù¸ø¼°HP¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È
¢¡¡ØI.ADORE¡Ù¸ø¼°X
¢¡¡ØI.ADORE¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë