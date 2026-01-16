ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë£²¡¦£²£·¹çÎ®¤«¡¡£×£Â£Ã»ø¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤«¤é¡×¡Ä°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬ÀâÌÀ
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤é£±£±¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï£±¼¡È¯É½¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¡¢¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£º£¸å¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤é¿ô¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢£²·î¤ËµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¶¯²½¹ç½É¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î¹çÎ®»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»þ´ü¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¡Ê£²·î£²£·¡¢£²£¸Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ë¤«¤é¹çÎ®¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÁª¼êÁ´°÷¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡££³·î¤Îµþ¥»¥é¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê£²¡¢£³Æü¡Ë¤«¤é¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½ê¤Ç¤Ï¡¢»þº¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¹çÎ®¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ï£²·î¤ËÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³ÆµåÃÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÄ´À°¤·¡¢£²·î£²£·Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¹çÎ®¤·¡¢£³·î£²Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢£³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¤È¤â¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£×£Â£Ã¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢¡£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¡ú¤Ïº£²óÈ¯É½¤ÎÁª¼ê¡Ë
¡ÚÅê¼ê¡á£±£°¡Û
£±¡¡¾¾°æ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
£±£´¡¡°ËÆ£¡¡Âç³¤¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
£±£µ¡¡Âç¡¡¡¡¡¡Àª¡Êµð¿Í¡Ë
£±£¶¡¡ÂçÃ«¡¡æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë
£±£·¡¡µÆÃÓ¡¡ÍºÀ±¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
£±£¹¡¡¡ú¿ûÌî¡¡ÃÒÇ·¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë
£²£¶¡¡¼ï»Ô¡¡ÆÆÚö¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
£¶£±¡¡Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£¶£¶¡¡¡ú¾¾ËÜ¡¡Íµ¼ù¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶£¹¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÊá¼ê¡á£²¡Û
£´¡¡¡ú¼ã·î¡¡·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
£±£²¡¡¡úºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë
¡ÚÆâÌî¼ê¡á£´¡Û
£²¡¡¡úËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë
£µ¡¡¡úËÒ¸¶¡¡ÂçÀ®¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£¶¡¡¡ú¸»ÅÄ¡¡ÁÔÎ¼¡ÊÀ¾Éð¡Ë
£·¡¡¡úº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë
¡Ú³°Ìî¼ê¡á£³¡Û
£¸¡¡¡ú¶áÆ£¡¡·ò²ð¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£°¡¡¡ú¼þÅì¡¡Í¤µþ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
£²£³¡¡¡ú¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë
¢¨Ì¾Á°¤ÎÁ°¤Î¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ