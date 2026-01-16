¡ØHiGH&LOW¡Ù¡¢¡ØZEROTOKYO¡Ù¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¥Ï¥¤¥í¡¼¥Ê¥¤¥È ¡ÁHiGH&LOW 10th ANNIVERSARY¡Á¡ä³«ºÅ·èÄê
¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦LIVE¡¦²»³Ú¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØHiGH&LOW¡Ù¤¬¡¢¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ê¥¤¥È¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈ¯¿®µòÅÀ¡ØZEROTOKYO¡Ù¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¥Ï¥¤¥í¡¼¥Ê¥¤¥È ¡ÁHiGH&LOW 10th ANNIVERSARY¡Á¡ä¤ò2·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢PKCZ®¡ÊEXILE MAKIDAI¡¢DJ DARUMA¡¢ALAN SHIRAHAMA¡Ë¡¢SWAY¡ÊDOBERMAN INFINITY / HONEST BOYZ¡Ë¡¢MA55IVE THE RAMPAGE¡¢DJ Sho-hey¡ÊTHE RAMPAGE / ±ºÀîæÆÊ¿¡Ë¡¢RAG POUND¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢WOLF HOWL HARMONY¤¬½é»²Àï¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ØHiGH&LOW¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖHiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¡£
◾️¡ã¥Ï¥¤¥í¡¼¥Ê¥¤¥È ¡ÁHiGH&LOW 10th ANNIVERSARY¡Á¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ZEROTOKYO (ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1-29-1¡¡ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼B1-B4)
»þ´Ö¡§OPEN 23:30¡¡START 24:00
½Ð±é¼Ô¡§
¡ÚZ HALL¡Û
PKCZ® (EXILE MAKIDAI¡¢DJ DARUMA¡¢ALAN SHIRAHAMA)
SWAY (DOBERMAN INFINITY/HONEST BOYZ)
MA55IVE THE RAMPAGE (L¡¢¿ÀÃ«·òÂÀ¡¢YAMASHO¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡¢ÎëÌÚ¹·½¨)
DJ Sho-hey (THE RAMPAGE/±ºÀîæÆÊ¿)
WOLF HOWL HARMONY (RYOJI¡¢SUZUKI¡¢GHEE¡¢HIROTO)
RAG POUND (KTR/SHOOT/SHUN/KC/TOMO/DAISUKE/KISHIN)
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DOOR¡§6,000±ß
FASTPASS TICKET¡§5,000±ß¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë
PRIORITY TICKET¡§8,000±ß¡ÊÍ¥ÀèÆþ¾ì¡ÜºÇÁ°¥¨¥ê¥¢¡¦Æþ¾ìÎÁ¶â´Þ¤à¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÀèURL¡§¡ÚZAIKO¡Û https://zerotokyo.zaiko.io/e/high-low-night-0221
¥¤¥Ù¥ó¥ÈURL¡§https://zerotokyo.jp/event/high_low_night-0221/
¢§Ãí°Õ»ö¹à
¡ãID CHECK¡ä
ZEROTOKYO¤Ï¡¢20ºÐ°Ê¾å¤«¤é¤Î¤´Æþ¾ì¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄêÍ·¶½°û¿©Å¹µö²ÄÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËID¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¡¢´é¼Ì¿¿ÉÕ¤½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¥«¡¼¥É¡¢´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¡¢³°¹ñ¿ÍÅÐÏ¿¾ÚÌÀ½ñ¡¢ÆÃÊÌ±Ê½»¼Ô¾ÚÌÀ½ñ¤Þ¤¿¤ÏºßÎ±¥«¡¼¥ÉÅù¤Î´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤ÎID¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Á´¤Æ¡Ö²èÁü¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ö¥³¥Ô¡¼¡×¡Ö´ü¸ÂÀÚ¤ì¡×¤ÏÉÔ²Ä¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ZEROTOKYO¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²ñ·×Å¹¤Ç¤¹(¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼½ü¤¯)¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¸½¶â¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢·èºÑÍÑQR¥³¡¼¥É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
