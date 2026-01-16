Ä®ÅÄ¤Î¥Ô¥ó¥¯¥æ¥Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ÎTRM¤ÇÃåÍÑ¡ÄÂÐÀïÁê¼ê¤¬GÂçºå¤Ç¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤ß¤¿¤¤¡×
Ä®ÅÄ¤ÈGÂçºå¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬1·î16Æü¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡35Ê¬¡ß3ËÜ¤Î·Á¼°¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2-3¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÄ®ÅÄ¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öµ×¡¹¤Ê¥Ô¥ó¥¯¡×¡ÖÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï7Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬»ÏÆ°¤·¡¢11Æü¤«¤é²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ï6°Ì¤È¾å°Ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Å·¹ÄÇÕ¤òÍ¥¾¡¤·¥¯¥é¥Ö¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡GÂçºå¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÏMFÁêÇÏÍ¦µª¤ÈDF¾»»Ò¸»¤È¤¤¤Ã¤¿Íê¤ì¤ë¼çÎÏ¤¿¤Á¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤òÂ³¤±¡¢2·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬Ä®ÅÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥ÁÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤¬GÂçºå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Öµ×¡¹¤Ê¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÄ®ÅÄ¤Ï¤Ê¤¼¤«¥Ô¥ó¥¯¡×¤Ê¤ÉÈ¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀÄ¿§¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÃå¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë