¡ÖÁªµó¸ß½õ²ñ¤À¡×¼«Ì±¡¦ÎëÌÚ´´»öÄ¹¤¬Î©·û¡¦¸øÌÀ¿·ÅÞ¤òÈãÈ½¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¿Ó¤Àµ¿Ìä¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ï16Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÁá´ü²ò»¶Êý¿Ë¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤¹¤ë¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÁªµó¸ß½õ²ñ¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁªµó¤Ç½õ¤±¹ç¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿À¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤Ï¡ØÃæÆ»À¯¼£¡Ù¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÃæÆ»À¯¼£¤ÎÄêµÁ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÛ£Ëæ¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶¦»ºÅÞ¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¡ØÎ©·û¶¦»ºÅÞ¡Ù¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¡£Î©·û¤Î¸À¤¦ÃæÆ»¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤óº¸´ó¤ê¤ÎÃæÆ»¤À¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¡¢¸¶È¯¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌäÂê¡£´ðËÜÀ¯ºö¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÁªµó¸ß½õ²ñ¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¨¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤âÀ¯ÅÞ¤ÎÎ¥¹ç½¸»¶¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¿·¿ÊÅÞ¤Ï¡¢·ëÀ®¤·¤Æ¿ôÇ¯¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´õË¾¤ÎÅÞ¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÁªµó¤ò½ª¤¨¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Áªµó¤ò½õ¤±¹ç¤¦¤¿¤á¤Îº£²ó¤Î¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤¬¡¢¤³¤Î¸å¡¢°ìÂÎ¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¿Ó¤Àµ¿Ìä¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¯ÅÞ¤Ë²ÝÂê»³ÀÑ¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¿±¿¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¹ñÌ±¤Î·üÌ¿¤Ê¤ëÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡Ë