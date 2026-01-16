¡Ö¤¦¤ï¡¼ºÇ°¤¸¤ã¤ó¡×¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¡È¥Ñ¥¤¥í¥ó¡É¤ä¡ÈÈô»¶¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÍî²¼ÊªÁê¼¡¤°¡¡Ç¼¼Ö1¥«·î¤Î¼Ö¤ËÈï³²¡Ö1»þ´Ö¤´¤È¤ËÌ´¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
·÷±ûÆ»¤Ç»×¤ï¤ÌÍî²¼Êª¤È¤Î´í¸±¤ÊÁø¶ø¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£³¤Ï·Ì¾ÆîJCTÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤¤¥Ñ¥¤¥í¥ó¤Ë¸åÂ³¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡£¶ÛµÞÄä»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÌÏ¸¶°¦ÀîICÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë½Ö´Ö¤â¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤Ê¤¼¡©¥Ñ¥¤¥í¥ó¤ÎÍî¤·Êª
¿ÀÆàÀî¡¦³¤Ï·Ì¾»Ô¤òÁö¤ë·÷±ûÆ»¡¦³¤Ï·Ì¾ÆîJCTÉÕ¶á¤Ç9Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÍî²¼Êª¤À¡£ÌÜ·â¼Ô¤ÏÆ»Ï©¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤²¿¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ôm¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥í¥ó¤¬¼Ö¤ÎÁ°Êý¤Ë¤¢¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿¼Ö¤ÏÈó¾ïÃó¼ÖÂÓ¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ß¤ê¤«¤«¤ë¥¬¥é¥¹¤Ë¼ÖÆâÁûÁ³
°ìÊý¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î·÷±ûÆ»¡¦ÁêÌÏ¸¶°¦ÀîICÉÕ¶á¤Ç10Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Êý¤«¤éÆÍÁ³Èô¤ó¤Ç¤¤¿²¿¤«¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë½Ö´Ö¤À¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢ºÇ°¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢±¿Å¾¼ê¤â¡ÖºÇ°²¿Íî¤È¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁø¶ø¤·¤¿±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¡ÖÆ»Ï©¤ËÊª¤¬Íî¤Á¤¿½Ö´Ö¤ËÈô»¶¤·¤Æ¼Ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¬¥é¥¹¤ÎÁë¤¬Íî¤Á¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥¬¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÁ°¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÁëÏÈ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬Ç¼¼Ö¤«¤é¤Þ¤À1¥«·îÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ö¸Î¤ÎÅöÆü¤ÎÌë¤È¤«¤Ï¡¢1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¤½¤ÎÌ´¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¤¥í¥ó¡¢¥¬¥é¥¹¤È¤â¤Ë¡¢È¯¸«¤«¤éÌó40Ê¬¸å¤Ë²ó¼ý¡¢Å±µî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
