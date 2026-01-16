¡ÖÂçËã¤Î±¿¤Ó²°¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¡Ê30Âå¡Ë¤È¤Î¥¿¥¤Î¹¹ÔÃæ¤ËÌó500Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡ÃË¡Ê40¡ËÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
³¤³°Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿½÷À¤Ë¸ý»ß¤áÎÁ¤òµá¤á¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢¤ª¤è¤½500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ40ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÀéÍÕÌÐ¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ÇµîÇ¯8·î¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿30Âå¤Î½÷À¤È¥¿¥¤Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥¦¥½¤ÎÏÃ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤Æ498Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À¤ËÆÍÁ³¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤òÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÂçËã¤Î±¿¤Ó²°¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£½÷À¤¬¥«¥Ð¥ó¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂçËã¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤Ë¡ÖÂáÊá¤òÌÈ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸ý»ß¤áÎÁ¤È¤·¤Æ1000Ëü±ßÉ¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÀéÍÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÍ¾ºá¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
