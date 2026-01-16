¡Ú16Æü¡¦¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¡Û1·î¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½Õ¡×¡Ä¡¡¤¢¤¹¤Þ¤Ç¡È¤µ¤¯¤éºé¤¯¤³¤í¤ÎÃÈ¤«¤µ¡ÉÍ½ÁÛ¡¡Åìµþ¤Ï16¡î¡¡²«º½¤Ë¤âÃí°Õ
¤¤ç¤¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤¢¤¹17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢1·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Å·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤á¤Ï½Õ¤Î»È¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö²«º½¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢3¡Á4·îÊÂ¤ß¡¦½ÕÀè¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢£¤µ¤¯¤éËþ³«¤´¤í¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î½ê¤â
¤¤ç¤¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤¢¤¹17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æî¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤à½Õ¤Î¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¤È¤¢¤¹17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç16¡î¤È¤µ¤¯¤é¤¬ºé¤¯¤³¤í¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20¡î°Ê¾å¤Ç¤µ¤¯¤é¤¬Ëþ³«¤Î¤³¤í¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¤ç¤¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§0¡î¡¡ ¶üÏ©¡§1¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§2¡î¡¡ À¹²¬¡§4¡î
ÀçÂæ¡¡¡§10¡î¡¡¿·³ã¡§10¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§11¡î¡¡¶âÂô¡§12¡î
Ì¾¸Å²°¡§15¡î¡¡Åìµþ¡§16¡î
Âçºå¡¡¡§16¡î¡¡²¬»³¡§16¡î
¹Åç¡¡¡§16¡î¡¡¾¾¹¾¡§15¡î
¹âÃÎ¡¡¡§19¡î¡¡Ê¡²¬¡§18¡î
¼¯»ùÅç¡§19¡î¡¡ÆáÇÆ¡§24¡î
¢£Âçºå¤Ç²«º½´ÑÂ¬¡¡´ØÅì¤Ë¤âÈôÍè¤«
¤¤ç¤¦16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤¢¤¹17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÂçÎ¦¤«¤é²«º½¤¬¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤â¤·1·î¤ËÅìµþ¤Ç²«º½¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢1967Ç¯¤«¤é¤ÎÅý·×»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÇÂÐºö¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Íè½µÈ¾¤Ð°Ê¹ß¡¡Âç´¨´¨ÇÈ¤ÇÄã²¹¡¦ÂçÀã¤Ë
Íè½µ¤ÎÆ¬¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï½Õ¤Î¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æµ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÖÂç´¨¡×¤´¤í¤«¤é¤Ï¿¿Åß¤Î¶õµ¤¤ËÆüËÜÎóÅç¤¬Ê¤¤ï¤ì¤Æ¡¢Ä¹¤¯µïºÂ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂç´¨´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Íè½µÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤âºÇ¹âµ¤²¹¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÅìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â0¡îÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
