BLACKPINK¤¬¡¢Íè·î27Æü¸á¸å1»þ¤Ë¡¢Éü³è¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDEADLINE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¡ÖBLACKPINK 3rd MINI ALBUM¡ÊDEADLINE¡Ë¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢MHN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï16Æü¡ÖBLACKPINK¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¬¸ø¼°²½¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢BLACKPINK¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥«¥é¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥é¥¤¥È¤¬°Ç¤òÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤®µî¤ê¡¢»ÄÁü¤¬»Ä¤ë±é½Ð¤Î¾å¤Ë¼ÀÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹â¤Þ¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬²Ã¤ï¤ê¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖDEADLINE¡×¤Ï¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢16Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
BLACKPINK¤Ï¡¢³èÆ°¤´¤È¤ËµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¸ø³«¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖJUMP¡×¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¤Ç¡¢ÄÌ»»3ÈÖÌÜ¤Î1°Ì¤Ë¡£¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDEADLINE¡×¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àºî¶È¤Ï¡¢»Å¾å¤²¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤ò´Þ¤á¤¿¼çÍ×À©ºî²áÄø¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï´°À®ÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è¤·¤ÆÃ»¤¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤²»³Ú¤Ç±þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BLACKPINK¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢24¡Á26Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ëÍ½Äê¤À¡£